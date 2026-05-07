El Día1 Summit volverá a reunir este año a algunos de los principales líderes empresariales, ejecutivos y analistas del país en una edición marcada por el ciclo electoral, y por los desafíos económicos y políticos que enfrenta el Perú. El encuentro, organizado por Día1, el semanario de negocios de El Comercio, pondrá especial atención en el impacto que el escenario político puede tener sobre la inversión, el crecimiento y la confianza empresarial.

El invitado internacional en esta edición es Daniel Zovatto, presidente de Latam Asesoría Estratégica 360, quien realizará la exposición “La elección peruana y las tendencias del superciclo electoral en América Latina 2025-2027”. Tras su presentación, participará en una conversación moderada por Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de El Comercio.

Daniel Zovatto en la sede histórica de El Comercio. Foto: GEC / Anthony Ramírez Niño de Guzmán

La jornada incluirá, además, el panel “¿Qué le quita el sueño a los CEO?”, moderado por Maro Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio. Participarán María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil; Raimundo Morales, CEO de Yape; Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra; Fernando Zavala, CEO de Intercorp; y Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank.

Otro de los paneles será “El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento”, con la participación de Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Jorge Zapata, presidente de Confiep; Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú.

En el bloque “El tablero económico del ciclo político”, participarán Rodrigo Gallegos, director Legal y Asuntos Corporativos de Backus; Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro Perú; y Christel Archata, CFO de Latam Perú.

Asimismo, se desarrollará la presentación “El nuevo tablero congresal”, donde Martin Hidalgo, periodista de El Comercio, analizará la nueva composición de fuerzas en el Parlamento. Le seguirá el bloque “La agenda económica del nuevo Congreso bicameral”, con la participación de los virtuales senadores Martha Chávez (Fuerza Popular) y Jaime Delgado (Ahora Nación). Posteriormente, compartirán escenario también los virtuales diputados, Diethell Columbus (Fuerza Popular), Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno) y Roxana Rocha (Renovación Popular).

En su tercera edición, el Día1 Summit continúa consolidándose como un espacio que reúne a líderes empresaria los temas que marcan la agenda económica y empresarial del país.