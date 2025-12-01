Diciembre: recuento de autoridades económicas

Con esta primera entrega de Día1 en el último mes del año, iniciamos el conteo regresivo para el fin del 2025. En términos económicos, aunque siempre se puede estar mejor, no ha sido un mal año considerando la alta rotación de funcionarios en instituciones clave. Miremos, primero, al MEF. Durante el 2025 hemos tenido tres ministros de Economía; cuatro, en realidad, si somos estrictos. José Arista salió del cargo el 31 de enero; José Salardi asumió de enero a mayo; y Raúl Pérez - Reyes, de mayo a octubre. Hoy Denisse Miralles ocupa el cargo.

En la Sunat la historia es más o menos la misma. Durante este año hemos tenido tres superintendentes. Marilú Llerena fue la titular de este organismo por aproximadamente seis meses, desde finales de marzo. Su renuncia se dio en octubre, dando paso al nombramiento de Edward Tovar Mendoza. Tovar estuvo menos de un mes en el cargo.

Javier Eduardo Franco fue nombrado como nuevo superintendente en octubre.

El número 3 sigue apariendo en este recuerdo, esta vez, en ProInversión. En enero, José Salardi dejó el puesto de director ejecutivo para dirigir el MEF, dejando a Luis del Carpio. Tabata Vivanco asumió en setiembre, pero dejó el cargo en octubre, después de la salida de Pérez-Reyes del MEF, dando paso al retorno de Del Carpio a la dirección ejecutiva.

El BCR y la SBS destacan como las instituciones económicas más sólidas en este sentido, pues tanto Julio Velarde como Sergio Espinosa mantienen el liderazgo de ambas instituciones dentro de sus períodos encargados. Puede sonar extraño decirlo, pero en serio necesitamos que –salvo indicios de corrupción o algún crimen comprobable– las autoridades no roten cada cuatro meses. Más bien, deben preparar el terreno para lo que se viene; un período, esperemos, completo, en el que se pueda aprovechar mejor las condiciones internacionales favorables y se den los primeros pasos de las reformas estructurales que tanto se necesitan.