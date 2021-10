Conforme a los criterios de Saber más

Ha pasado ya un año desde que DiDi, la rival china de Uber, aterrizara en el mercado peruano, en medio de la pandemia del COVID-19. En un escenario que podría parecer desafiante y poco atractivo, la empresa china vio todo lo contrario. La estrategia de la compañía tiene la promesa de precios económicos, pero de la mano de ofrecer mejores ganancias adicionales a los conductores y apunta a brindar seguridad en una ciudad compleja como Lima.

Patrick Jobson, gerente general de DiDi para Perú y Chile, comenta que esto lo puede lograr a través de tecnología y flexibilidad. En esta entrevista exclusiva con Día1, el ejecutivo detalla lo que han sido estos primeros 365 días en el país, los retos que encontraron en el mercado, la alta competencia y los planes a futuro. Adelanta su próximo ingreso a Arequipa y Cusco en las próximas semanas.

—¿Cómo ha sido este primer año para DiDi en el mercado peruano? ¿Cómo encontraron al mercado de movilidad urbana?

Estamos muy satisfechos, hemos logrado transportar a más de 800 mil usuarios en Lima. Tenemos más de 37 mil conductores, con resultados excepcionales, que nos lleva a seguir apostando por el país. Y luego de este inicio en Lima, estamos a punto de lanzar en Cusco y Arequipa, a fin de seguir con nuestra expansión en el país.

—DiDi ingresó al país en un momento en medio de un momento de crisis sanitaria importante. El año pasado, Felipe Contreras, vocero de DiDi, comentó que la movilidad pospandemia sería muy distinta y tendríamos a un usuario que valorará mucho más cada centavo, ¿es así en este momento? ¿Qué desafíos y barreras han encontrado?

Sí, correcto. Vimos la pandemia como una oportunidad para entregar un servicio diferenciado. Sabíamos que entrar a Perú iba a ser muy competitivo, hay muchos aplicativos [de taxi]. Al mismo tiempo tenemos una propuesta de valor con tres grandes líneas: conseguir ahorros importantes al bolsillo de los peruanos pero entregar las mayores ganancias posibles a los conductores, ofrecer una experiencia de seguridad con herramientas y tener de las mejores experiencias del mercado. Eso nos ha llevado a tener un lanzamiento un poco atípico y a pensar la movilidad en Lima. Eso nos ha llevado a tener mecanismos se seguridad para verificar el uso de mascarillas, tener una alianza con G4S para patrullas en Lima, entre otras. Muy centrado en la seguridad. Nos ha tocado repensar qué significa crecer y entrar al Perú pero desde una perspectiva de agregar valor y ser distintos.

—Con 365 días en el país, ¿han cumplido con las expectativas que tenían cuando ingresaron o las han ajustado?

No solo se cumplieron, fueron mejores. Ha sido mejor de lo que pensábamos. Tanto el usuario como el socio conductor saben que nuestra propuesta de valor es distinta, que busca garantizar esos ahorros y altas ganancias para los taxistas. Además apoyamos el proceso de vacunación con la entrega de códigos de viajes gratuitos para ir a los vacunatorios, iniciativas que han tenido buena recepción en el país.

FILE PHOTO: The app logo of Chinese ride-hailing giant Didi is seen reflected on its navigation map displayed on a mobile phone in this illustration picture taken July 1, 2021. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

—Parte de la propuesta global de DiDi son los precios bajos, ¿cómo puede en este modelo de negocio?

Hay que hablar de dos cosas cuando hablamos de esto: precios bajos a los usuarios y ganancias adicionales altas para los conductores. Nuestro modelo se basa en ser un aplicativo competitivo en ambos lados, con eso podemos dar un gran servicio al usuario y al socio taxista. Esto conlleva bastante en tecnología, que incluye entender muy bien la realidad local. Los precios fluctúan, por ejemplo, cuando hay un partido, llueve o hay alguna condición similar, que es cuando damos más ganancias y para balancear el mercado también más promociones. Eso hace que mejore la experiencia.

—Cuando ingresaron lo hicieron con una comisión del 18% para los socios conductores, ¿se mantiene o fue solo por su lanzamiento?

Como plataforma hemos tenido el compromiso de ser opción de ganancias adicionales a los que se registren en DiDi. Y esto lo hacemos con una forma que permite transparentar las ganancias adicionales de los conductores a través de un portal donde se muestra la ganancia por kilómetro y minuto durante el viaje. Nos fuimos dando cuenta es que Lima es una ciudad muy compleja donde, particularmente con la reactivación, hay horas donde no había tráfico y que ahora sí; rutas que antes no estaban afectadas, ahora sí. Quisimos garantizar mayor transparencia, cada minuto y que estén claras las ganancias que recibe y que no cambie la ganancia al socio taxista.

—¿Se llega también a mantener el precio del viaje con este mecanismo?

Al transparentar ganancia por kilómetro y minuto, nos permite tener una estructura de precio para el pasajero que se vuelve más estable. Si el viaje fue más largo por accidente, como un tráfico que no se logró identificar, se le dará la ganancia mayor al socio conductor. El pasajero tendrá un precio estable y nosotros cubriríamos esa diferencia. Con eso, logramos mantener los precios siempre lo más bajo posible y a los socios conductores tenerles ganancias transparentes y continuas.

—¿Cuán retador ha sido el mercado peruano a diferencia de otros mercados de Sudamérica? De hecho fue la última en llegar y cuando DiDi llegó al país ya había una competencia consolidada en el Perú como Uber, Beat o Cabify, con más de 3 o 4 años en el mercado.

Lo interesante de DiDi y una de sus grandes fortalezas es que nuestra experiencia está en ser el jugador más nuevo del mercado. Cuando lanzamos en China, ya estaba Uber consolidado. Al igual que en Argentina, Australia, África, en todos lados, siempre hemos sido los nuevos jugadores del mercado. Y nos sentimos muy cómodos con esa visión porque realmente nos da opción de innovar. Ser sumamente ágiles. Nos dimos cuenta que la seguridad sanitaria y física es un tema muy importante y a eso apuntamos con la alianza con G4S y herramientas tecnológicas. Creemos que con iniciativas más locales podemos ser exitosos.

El alza del precio del gas licuado (GLP) es una de nuestras principales preocupaciones hoy en día y nos lleva a pensar en el gas natural vehicular, un segmento olvidado en los últimos años. Si vemos las cifras de Osinergmin, el precio promedio de GLP en Lima aumentó en 59% entre enero del 2020 y agosto de este año. El gas natural vehicular, subió apenas 0,63%. ¿Por qué y cuáles son sus barreras de masificación en el transporte?

—Cuando entraron al país comentaron que DiDi venía por el liderazgo en América Latina y el Perú. ¿Se mantiene esa meta?

Sí, DiDi es una empresa muy ambiciosa, los resultados del 2021 nos da una primera visión. Hemos tenido bastante aceptación del mercado peruano, que nos da bastante optimismo hacia el 2022 y el futuro. Nuestro compromiso para seguir creciendo en el país está más fuerte que nunca y queremos ser partícipes de esta reactivación progresiva que se está viendo en Lima y queremos serlo también en Arequipa, Cusco y tenemos planeado a fines del 2022 estar en las ciudades más grandes del país. Cuando pensamos lanzar una ciudad lo que hacemos no es copiar y pegar sino crear un ‘app’ a la medida de las ciudades.

—¿Cómo va el ingreso a Cusco y Arequipa? ¿Cuánto han avanzado?

Lo que estamos haciendo ahora en Cusco es tener un equipo local, viendo precios que se acomodan a la realidad local, creando alianzas, creando comunidad, no solo para tener un lanzamiento exitoso sino tener un servicio distinto. Ese modelo es entender cada ciudad como su propio mundo.

DiDi. (Foto: DiDi)

—¿En esa ruta de expansión empezarán con Cusco y después Arequipa este año?

Si, con ambas ciudades al mismo tiempo. Ya estamos con equipos locales allá haciendo investigaciones, conversando con las personas que viven allí para ver la expectativa en cuanto a precios, ganancias adicionales, en un buen servicio y la expectativa de condiciones generales. Primero empezamos con los socios taxistas y ahora, en la segunda fase, centrados en el usuario. Esperamos lanzar ambas en los últimos meses del año. Estamos buscando un lugar para los centros de experiencia.

—¿Será este mes?

Estamos esperando que sea este mes, no puedo confirmar las fecha final. Pero estamos revisando detalles, pensamos a finales de este mes o a inicios de noviembre.

—En cuanto al plan de estar en las ciudades principales hacia el 2022, ¿con cuáles empezarán?

Todas son la prioridad. No solo estamos enfocados en expansión territorial en el Perú, por lo general cuando DiDi hace estos ingresos lo hace de manera ambiciosa, por lo que se demora un poco el lanzamiento de una ciudad en específico.

—¿Cómo avanza el ritmo de recuperación de este sector en lo que va del año a nivel de demanda? ¿Hay oportunidad de pensar en nuevos servicios dentro del aplicativo?

La verdad es que ha sido un año de bastantes cambios en lo que se refiere a la demanda. Han cambiado las necesidades de los usuarios. Cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que gran parte de los viajes era a horas atípicas. A puntos distintos. La demanda a centros de vacunación fue alta. Ahora hay horarios en los cuales la demanda se está concentrando, hay oportunidades en días de semana, donde hay más movimiento.

—¿Proyectan que esta demanda se seguirá transformando?

Sí, estamos viendo que se va modificando. La pandemia nos permitió aprender cómo satisfacer diferente al tipo de demanda. Que sea una opción accesible, segura y manteniendo la responsabilidad de esta reactivación con las medidas de bioseguridad.

Aunque tienen este servicio en otros mercados, Jobson sostiene que están evaluando si justifica traer este servicio o preparan servicios específicos para el mercado peruano. Novedades se verán en el 2022.

Nuevos servicios y verticales

—Comentaron que podría ingresar el servicio de DiDi Taxi en el Perú, tal cual como sucedió en Chile, donde incluso anunciaron una alianza con algunos gremios de taxi. En el Perú, donde hay mayor informalidad en el sector de taxis, ¿también entrarán con este servicio?, ¿o dependerá de la regulación como ha sucedido en otros mercados?

Una de las grandes diferenciales de DiDi a nivel global es que fue fundada como empresa a través de taxis. En sus inicios fue una empresa de taxis regulados, y de ahí fuimos creciendo con este entendimiento de la industria. Sabemos que Perú es distinto pero DiDi esta comprometido y queremos ser partícipes de este cambio regulatorio, que también podría ser un cambio cultural, social, de entender el valor que entrega a los conductores y socios taxistas una ‘app’ como DiDi. Entendemos que es muy complejo, pero no es un desafío solo de Perú sino de todos los países del mundo. Estamos muy abiertos al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades pertinentes, donde podamos compartir algunas características que nos diferencian y el impacto positivo.

—¿Cómo observa el avance hacia una regulación de los aplicativos de taxi en el país [en transporte y laboral]?¿Los han convocado para alguna mesa de trabajo?

Somos muy respetuosos a todas las normas del país. Estamos muy abiertos al diálogo. Sabemos la complejidad que conlleva también regular esta industria porque es nueva y un desafío en todo el mundo. Debe, efectivamente, considerar tanto la necesidad que conlleva la regulación y la realidad de la plataformas de movilidad, por eso estamos presentando el modelo de negocio, con sus características y cómo se diferencia con otros modelos locales, de aplicativos y transporte. En todos los países donde hemos estado hemos logrado ese diálogo y queremos ser muy activos también en el Perú.

—Acerca de los nuevos servicios, entre los aplicativos de taxi hubo una que se popularizó mucho que fueron las entregas. ¿DiDi lanzará este servicio de entregas en el Perú? De otro lado, también quedó espacio entre las ‘apps’ de delivery, ¿DiDi Food podría entrar?

Si vas a otros países, la cantidad de servicios de DiDi como Food, para supermercados, Premium, son muchísimos. Pero la estrategia nunca ha sido copiar, pegar algún servicio o producto sino entender muy bien el mercado local y a través de eso crear productos, servicios, para darle un valor adicional a conductores y usuarios. Te puedo decir que sí estamos considerando servicios adicionales para el Perú pero todavía estamos en una etapa muy temprana, que es justamente entender cuáles son los servicios que podrían agregar más valor al mercado local y diferenciarnos.

—DiDi Entregas y Didi Food podrían ser las primera candidatas viendo las características del mercado peruano?

No las llamaría las primeras candidatas, son potencialmente candidatas, pero al mismo tiempo podemos entender cómo hoy funciona esa industria en el Perú. Todo lo que son las entregas de alimentos, tiene una cultura de bastantes años de un contacto más cercano con restaurantes y hay quienes entregan un gran servicio en estas industrias. Así que no necesariamente son las primeras candidatas [DiDi Entregas y DiDi Food] porque aunque sabemos que podemos darle mucho valor, todavía no estamos seguros que sea una industria donde podamos diferenciarnos en la actualidad.

Estamos en ese proceso de descubrimiento de cuáles serían esos primeros servicios. Tenemos muchísimas alternativas y no solo del portafolio de productos a nivel global. En muchos países hemos creado productos únicos para cada país. Incluso el lanzamiento en Cusco y Arequipa tiene un aplicativo específico para su necesidades.

—Y más allá de las verticales adicionales, ¿planean la ampliación de sus servicios actuales dentro de la ‘app’?

No puedo comentar cuáles podrían ser los servicios que añadiríamos. Queremos sorprender, con un par de ases bajo la manga.

—¿En el 2022 veremos esas sorpresas?

La prioridad hoy para finalizar el 2021 es la expansión a Cusco y Arequipa., totalmente creado a la medida. Y seguir apoyando en Lima a la reactivación, queremos ser partícipes de esta recuperación, nuestro foco sigue en esto.

Liderazgo y regulaciones

—¿Cuál es la posición de DiDi ahora? ¿Está entre las tres primeras del mercado?

Hasta hoy hemos superado nuestras expectativas iniciales y somos muy optimistas hasta el fin del 2021 y del 2022, tenemos la ambición de ser líderes, pero hoy por la propia reactivación no tengo el conocimiento de dónde estamos dentro del ránking. Más allá de eso nos satisface poder lanzar un aplicativo en medio de una pandemia y presentarnos como una propuesta de valor distinta en un mercado. Hemos tenido una gran recepción.

—¿Se han puesto la meta de en cuánto tiempo podrían alcanzar el liderazgo?

Hoy la prioridad sigue siendo un crecimiento sustentable para que podamos seguir presentando la propuesta de valor y crecer en la creación de nuevos usuarios en un país que vemos que tiene mucha oportunidad. Cuando vimos el mercado peruano y la oportunidad de lanzar en medio de una pandemia, nos dimos cuenta de un porcentaje muy alto no usa ‘apps’ de movilidad y nos preguntamos por qué. Creemos que con nuestra experiencia y ganancias, podemos crear un mercado nuevo y atraer a quienes nunca lo han usado.

—¿Cuándo podrían alcanzar el punto de equilibrio en la operación peruana?

El foco es el crecimiento sustentable en el mediano plazo, lo hemos podido experimentar al 2021. Nosotros seguimos enfocados en invertir en el Perú, hay mucho espacio para crecer. Ciudades, nuevos servicios, el techo no es visible.

La compañía indica que encontraron bastante competencia en el mercado. Son los últimos que llegaron, pero aseguran que también es una ventaja. (Foto: El Comercio)

—¿Entonces todavía no hay una proyección?

No puedo entrar en detalle en cuanto a estimación financiera, pero nuestro crecimiento ha sido bastante sustentable. No quiero entrar en detalle sobre el punto de equilibrio, pero más allá de esto, nuestros niveles de inversión no van a decrecer mientras no veamos el techo.

—El MEF adelantó su intención de que las plataformas digitales tributen en el país, como parte de la reforma tributaria. Además, Sunat ya venía trabajando en un plan desde el 2019 para que los servicios digitales, en particular los no domiciliados, paguen impuestos en el país. ¿Cuál es la posición de Didi?

Nosotros cobramos en soles, lo que es muy importante, y va en línea con nuestra misión y visión de que el modelo de crecimiento debe ser a través de crecimiento local. En relación a los tributos, somos muy respetuosos de la norma cuando entramos a un nuevo país, estamos a favor de una regulación tributaria, apropiada y acorde a una empresa de tecnología como la nuestra. Es algo que hemos vivido y aprendido mucho en otros países. Y como plataforma tecnológica estamos muy dispuestos al diálogo.

“DiDi como tal está domiciliada en Singapur y brinda estos servicios en Perú del mismo modo que lo hacen otras empresas tecnológicas”.



—¿La empresa está domiciliada en el Perú?

DiDi únicamente ofrece a los usuarios el uso de su aplicación móvil. Somos una compañía de servicios digitales que permite poner en contacto a usuarios con socios conductores. Un servicio que se puede prestar desde cualquier parte del mundo. DiDi como tal está domiciliada en Singapur y brinda estos servicios en Perú del mismo modo que lo hacen otras empresas tecnológicas , siendo las más conocidas de streaming de películas o música.

Localmente, cuenta con un equipo que le presta servicios de backoffice, márketing y logística.

—Didi trabaja mucho con alianzas, asociaciones, con Grab y otras empresas de movilidad similares, ¿está dentro de sus planes a corto plazo hacer algo similar en el Perú o en la región?

En el corto plazo no lo hemos evaluado. Creemos que la propuesta que tenemos hoy es muy fuerte. No estamos cerrados a nada, pero en el corto y mediano plazo no tenemos nada pensado.

Dato

El aplicativo de movilidad, DiDi Chuxing, está presente en más de mil ciudades en el mundo y cuenta con más de 600 millones de usuarios.

