Desde el punto de vista comunicacional y de marketing, para Ximena Vega, CEO de Claridad Coaching Estratégico, fue una pésima entrevista, sobre todo, porque “con solo un dígito de aprobación en su gestión como presidenta del Perú, y sin haber dado entrevistas previas a la prensa local por 90 días, se trató de una entrevista fuera de lugar, con reacciones aparentemente fingidas, un discurso que muestran una desconexión enorme de la realidad peruana y un claro desconocimiento de la cultura oriental”, asegura.

Dina Boluarte en China. (Presidencia)

Vega considera que la presidenta habría intentado caer simpática en toda la entrevista y mostrar empatía aprovechando el espacio en un medio internacional, que obviamente iba a tener un impacto en el Perú. “Pero lo salió el tiro por la culata. Claramente, en todo lo que respecta a estrategia de comunicación está muy mal asesorada, y necesita una mayor preparación/ entrenamiento de medios. La comunicación no es un discurso vacío”, indica acerca de este hecho concreto pero haciendo referencia a toda la entrevista.

Eliana Gálvez, profesora de la Pacífico Business School y especialista en marketing estratégico, coincide en que se trataron de comentarios poco apropiados al no tener que ver con el motivo básico de las reuniones sobre posibilidades comerciales y económicas entre ambos países, por lo que causó controversia. “Estas visitas político comerciales son para mejorar la imagen del Perú como país, que ahora tiene una posición expectante por el futuro puerto de Chancay, pero ese tipo de declaraciones mancillan el objetivo del viaje, quedamos como desatinados”, comenta.

Entrevista difundida el 4 de julio en China.

Para explicar su punto, la especialista afirma que hubo errores a nivel comunicacional en toda la entrevista, dado que no se han manejado los códigos correctos para dar un mensaje correcto e introduciendo los temas correctos en una visita de este tipo, por lo que estuvo fuera de tono. Pero, además de ello, considera que la presidenta pudo informarse más sobre las inversiones o productos chinos en el país y debió tener una mejor comunicación porque sus comentarios pudieron generar confusión, dado que los chifas como tales no existen en la cultura china. Al igual que la marca de gaseosa Inca Kola, muy conocida en nuestra cultura, pero que “no venía al caso”.

En ello, agrega Vega, ve una desconexión de la realidad, sumada a una falta de conocimiento de la cultura sobre China y sus costumbres. Ella habla desde un aprendizaje peruano, resaltando la estrategia de Inca Kola y su cercanía la comida, especialmente al chifa. “En China, el término chifa no existe, esta palabra es peruana y se construye a partir de la fusión generada entre China y Perú. Para el resto del mundo, el término es comida china”, explica. La experta anota que si se quería construir un discurso a partir de marcas peruanas y el vínculo con Asia, con China en particular, hay muchos enfoques enormemente interesantes que nos vinculan, que tienen infinitamente más sentido.

Y realmente se generó una cierta confusión, según comenta Patricia Castro Obando, periodista y experta en la cultura china, quien reside allá e hizo un relato minucioso de lo que se vio de la entrevista en su cuenta de X (antes Twitter). Castro considera que lo que se produjo fue una pérdida en la traducción en esta parte de la entrevista. La periodista china le comenta, en la entrevista: “mis colegas en el Perú me han dicho que los peruanos aman la comida china y los restaurantes chinos siempre están llenos”. La entrevistadora, agrega Castro, cree que chifa es un restaurante netamente chino.

Ante ello, Boluarte responde lo ya conocido pero no especifica la diferencia entre chifa y comida china. Sus respuestas se enmarcan en lo que nosotros conocemos como chifa, por lo que, como señala Castro, la audiencia china cree ahora que la comida china es muy popular y hay muchos restaurantes chinos en el país.

(Foto: Agencias) / Arturo Calderon

De otro lado, Vega considera que la mención a Inca Kola es anecdótica, que le suma a la marca, pero no por Dina sino porque Inca Kola es una marca cercana, querida y respetada por los peruanos. “Aunque los chinos no deben haber entendido nada en esta parte de la entrevista”, indica. A diferencia de las menciones de otras marcas de la presidenta Boluarte como Yanbal o Rolex, Ximena Vega comenta que “más allá de un meme, no amerita una vinculación ni de las marcas mencionadas, ni de los chifas. Ya que la presidenta, en este momento, no es una buena asociación ni para Inca Kola, ni para los chifas”, sentencia.

Gálvez resalta que las marcas mencionadas como Inca Kola o los propios chifas no hayan enlazado alguna comunicación haciendo referencia a estos hechos, dado que han sido menciones “en un contexto equivocado”. En su visión, los comentarios en contextos equivocados no deberían ser utilizados para posicionamiento por las marcas en sus redes sociales.

Si bien para los chinos el mensaje de las declaraciones resultaron confusas o inexactas, estas tuvieron un efecto distinto en el Perú. “Las declaraciones de la presidenta han calado como una burla y blanco de críticas en el país, cuando de por sí la presidenta no tiene una buena imagen para una gran porcentaje de peruanos”, sostiene Gálvez. La especialista remarca que en cuanto al aspecto comunicacional y de marketing es muy importante que si como país queremos ser tratados como una marca seria, tenemos que enlazar a nuestra marca país también declaraciones en ese tono, que contribuyan a ello. “Estas declaraciones y sus efectos no contribuyen en nada de eso”, apunta.