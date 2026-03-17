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Resumen

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Con un nombre que ha pasado por cuatro generaciones de su familia, Dionisio Romero Paoletti fundó Dionisio Romero University (DRU), una institución 100% virtual que busca formar empresarios. El proyecto propone una metodología distinta a la del mercado: combina docentes académicos con líderes empresariales que participan en la formación, además de contenidos bilingües y plataformas tecnológicas. El empresario conversó con Día1 sobre las razones que lo llevaron a incursionar en el sector educativo y las oportunidades que, afirma, esta iniciativa podría abrir para jóvenes peruanos.

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Entrevista