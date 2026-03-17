-Después de más de dos décadas liderando empresas y participando en iniciativas filantrópicas, ¿qué lo motivó a dar el salto al sector educativo con una universidad digital?

Mi inquietud nace desde la Fundación Romero. Al inicio, la misión siempre fue darle a las personas en el Perú las mismas oportunidades que nosotros sentíamos que había tenido nuestro bisabuelo cuando llegó al Perú. Entonces, la idea era darle esa oportunidad de hacer un nuevo negocio, una nueva empresa, un emprendimiento –como se le quiera llamar–, a la mayor cantidad de personas y jóvenes en el Perú especialmente. Pero a través de ese empeño nos dimos cuenta de que lo que faltaba no solamente eran las oportunidades y un poco de capital semilla, sino más que eso. Faltaban el conocimiento y las herramientas de cómo hacer un negocio, cómo iniciarlo y cómo hacerlo para que tenga el mejor ‘chance’ de ser exitoso.

A través de ese proceso comenzamos a dar cursos para justamente darles esas herramientas a los jóvenes. Un curso devino en otro curso y al final comenzamos a tener una batería de cursos. Entonces dijimos: hagamos un sistema de becas para que los jóvenes, y después los adultos que también querían, puedan acceder, y lo ampliamos así.

Yo me quedé con esa inquietud en la mente y dije: creo que podríamos hacer algo más todavía, algo un poquito más cohesionado, más profundo e inclusive llegar a dar títulos, no solamente cursos sueltos, sino una educación completa a las personas que no necesariamente tienen acceso a ella hoy por hoy, o no con facilidad. De ahí vino este gran interés por la educación.

-La institución llevará su nombre. ¿Qué simbolismo o responsabilidad implica para usted que la universidad se llame Dionisio Romero University?

El nombre no solamente es mío: lo comparto con mi padre, mi abuelo también se llamaba Dionisio, mi hijo mayor se llama Dionisio. Es un nombre que ha estado en la familia a través de las generaciones y era la manera más clara y directa de decirles a los estudiantes y a sus familias que estábamos 100% detrás de la calidad académica de esta nueva universidad. Además, era una manera de comunicar que esta es una nueva universidad de negocios y de emprendimientos, liderada y gestionada por gente de negocios que lo ha hecho en la práctica a través de los años.

-Se ha señalado que la universidad buscará formar empresarios. ¿Qué significa, en términos prácticos, formar empresarios desde el aula digital?

Es una universidad para formar personas que piensen como empresarios. Esto significa que tengan, no solamente la teoría sobre economía y negocios, sino que tengan esas capacidades para ver los problemas de diferentes formas, resolver problemas complejos, trabajar en equipos, tener los conocimientos para iniciar una empresa o, si no la van a iniciar, poder ayudar en una empresa pequeña, mediana o grande. Queremos no solamente formar ejecutivos que puedan ir a las grandes empresas, sino ejecutivos o líderes empresariales que puedan mejorar la empresa de su familia o comenzar una propia, a todo nivel.

-¿Qué diferencia a este proyecto de otras iniciativas educativas privadas que ya existen en América Latina y Estados Unidos?

Nuestra forma de educar, este concepto que hemos desarrollado, es realmente diferente. Lo que tenemos es una batería de recursos que están a disposición de los estudiantes. La universidad tiene un profesor académico que, si bien también enseña, su rol principal es ayudar a los jóvenes con sus proyectos, responder inquietudes. Después hay un profesor que es un empresario o un ejecutivo que también dicta parte de los cursos y puede dar anécdotas, presentar casos.

Tenemos toda la información en ambos idiomas, en inglés y en español, y hay cursos de inglés. Hemos firmado ya un acuerdo con el ICPNA para que nos preparen cursos especiales. No solamente se trata de videos, también hay lecturas, casos, proyectos individuales y en equipo y, muy importante, en la mayoría de los casos en los que hemos podido encontrar un simulador lo hemos contratado, porque creemos que, como parte de esta intención de que sea interesante, los juegos son una manera importante en la que las personas aprendemos.

-¿Cómo se incorporará el emprendimiento en la malla curricular? ¿Habrá incubadoras, mentorías o conexión directa con inversionistas?

Yo creo que se tiene que ir de lo más amplio a lo más específico. Entonces, eventualmente sí queremos que los chicos que deseen puedan hacer su propio proyecto, individual o en conjunto con otros estudiantes. Ir más allá, a tener fondos concursables para proyectos o alianzas con empresas, es algo que veremos más adelante. No lo descartamos.

-Entre los mentores se encuentra su padre, Dionisio Romero Seminario.

Sí. Usamos el término en inglés y le llamamos [a los mentores] “leading business instructor”, o sea, el instructor líder de negocios. Y sí, mi padre va a ser el primero o uno de ellos.

-¿Qué otras personalidades serán parte del grupo de mentores?

No puedo revelar otras personas, pero sí estoy en conversaciones con personas que he conocido a través de mis 25 años liderando tanto el Grupo Romero como Credicorp. Inclusive muchas personas me están llamando con interés, porque hay muchos líderes empresariales y funcionarios que quieren dar de su tiempo y conocimiento a futuros empresarios.

-¿Hablamos de líderes de todo el mundo o solo del mercado latinoamericano?

Sí. Va a ser a nivel global, pero inicialmente va a ser más de Latinoamérica. Además, creo que las experiencias que tienen esos líderes latinoamericanos van más acorde al mundo de negocios en que los estudiantes van a vivir.

-¿Por qué elegir Estados Unidos?

Por varias razones importantes. Primero, porque tiene una normativa muy clara y atractiva para la formación de estas nuevas instituciones académicas que tienden a la innovación y a poner mucha más tecnología. También porque es un mercado muy abierto y muy amplio para encontrar docentes. Además, veíamos que podíamos ser una plataforma que pueda atender no solamente a Estados Unidos, sino también a otros países como México, Colombia y, obviamente, el Perú. Ahora comenzamos en Perú por obvias razones, sentimentales y operativas.

-La universidad nace 100% virtual. ¿Esta decisión responde principalmente a una estrategia de expansión regional o a una lógica de eficiencia en costos y escalabilidad?

Lo iniciamos de esta manera porque es la mejor manera de tener un sistema competitivo en costos que nos permita expandirnos rápidamente y llegar a un público objetivo más rápido. No necesariamente tendremos un campus, aunque no lo descartamos, pero no está en los planes ahora. Eventualmente, sí queremos poner reuniones presenciales cada cierto tiempo para reunir a los estudiantes, para tener charlas, etcétera, porque creemos que hay un valor ahí también, pero eso será un poco más adelante.

-¿Hablamos de un horizonte de cuánto?

Es difícil hablar de horizontes porque depende de la velocidad en que esto crezca y de las mil y una cosas que pueden pasar cuando uno comienza una nueva organización como la nuestra.

-¿Qué mercados serán prioritarios en esta primera etapa? ¿Qué peso tendrá el público peruano dentro del total de estudiantes?

Van a ser estudiantes peruanos y también los estudiantes americanos o latinoamericanos, inclusive en la Florida o el sur de Estados Unidos. Nosotros pretendemos que haya una autoselección: el mismo estudiante, a través de la información que le vamos a dar, va a saber o intuir que esto es para él.

-La meta anunciada es alcanzar 35.000 alumnos matriculados este año. ¿Cuál es la estrategia concreta para lograr ese volumen en tan poco tiempo?

El producto realmente cambia la educación online. Lo nuestro tiene una serie de recursos que hacen que el estudiante esté muy involucrado en lo que está aprendiendo. Son videos de parte del profesor académico, del profesor ejecutivo, casos, videos de otras experiencias, proyectos, etcétera, que hacen que haya mucho más interés que en lo que conocemos como educación virtual anterior. También queremos que el precio sea accesible a las personas y a las familias. Tenemos un programa en el que, cuando un estudiante se incorpora a la universidad, puede incorporar hasta tres familiares para que tomen otros cursos de educación continua con nosotros sin costo adicional. De esa manera también queremos involucrar a la familia en todo este proceso educativo.

-En cuanto al modelo económico, ¿cuál será el ticket promedio por carrera o programa y cómo se compara con la oferta actual en educación digital?

Cuando valoramos todos los recursos que ponemos a disposición de los estudiantes, resulta más o menos US$ 10.000 anuales por estudiante. Este monto no es costoso en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica y particulamente en Perú. Cuando digo que no queremos que eso sea una barrera, lo que estoy diciendo es que vamos a tener todo un sistema de becas para que los estudiantes puedan acceder a la universidad y a este tipo de educación. Creemos que, con ellas, vamos a ser muy competitivos y vamos a estar por debajo de los precios de instituciones tradicionales de nuestro nivel.

-Durante el lanzamiento, mencionó que iban a dar 90 becas, ¿apunta a algún público específico?

Todavía no hemos definido, pero como estamos comenzando en el Perú, lo más probable es que, si no todos, la gran mayoría sean del Perú.

-¿Cuál ha sido la inversión inicial del proyecto y qué nuevas inversiones están previstas en los próximos años?

[La inversión] es sustancial. Ha habido mucha inversión en la creación de todo el contenido, pero además de todos los softwares que administran ese contenido y la relación con los estudiantes, para que estén todos conectados. Tenemos una plataforma muy sólida ahora para comenzar y, con el tiempo, invertiremos más en lo que sea necesario para mantenerla siempre al día.

-Las siguientes inversiones seguirán siendo enfocadas a la tecnología...

A la tecnología y a la cantidad y amplitud de los cursos.

-¿Hay alguna meta en cuanto a nuevos programas por año?

Por temas de la regulación americana —de la Florida en particular—, no podemos cambiar por un año la malla de cursos ni los bachilleratos y maestrías que tenemos. Pero ya estamos trabajando en el entretanto para que, cuando eso se libere, podamos añadir más cursos y más concentraciones tanto en maestrías como en bachillerato […] Eso será a partir del primer año.

-Iniciando 2028 podríamos ver novedades.

Sin duda.