Ditrenzzo Inmobiliaria concentra su portafolio en Jesús María: los proyectos, precios y tipo de departamentos más buscados

Rodríguez explica que Ditrenzzo opera actualmente con un promedio de cinco proyectos en simultáneo —entre obras, preventas y entregas—, lo que le permite sostener una oferta constante en un mercado de alta rotación. Este ritmo, señala, se apoya en una política de control de costos y descuentos selectivos que busca equilibrar el impacto del tipo de cambio y el aumento de los precios de los materiales de construcción.

El ejecutivo agrega que la reducción de las tasas hipotecarias ha fortalecido la confianza del comprador y acelerado la demanda. En ese contexto, Ditrenzzo mantiene su enfoque en usuarios finales más que en inversionistas: familias que adquieren su primera vivienda o que buscan pasar de un espacio pequeño a uno más amplio.

Renzo Rodríguez, gerente general de Ditrenzzo Inmobiliaria. / Fernando Sangama

La tendencia, apunta Rodríguez, muestra una preferencia creciente por unidades más compactas. Los departamentos de 40m2 a 55m2, de uno y dos dormitorios, concentran hoy la mayor venta , en línea con el cambio demográfico de Lima, donde predominan parejas jóvenes y hogares con menos integrantes.

El portafolio activo se compone de cinco proyectos en Jesús María (límite con San Isidro), con Luce, un edificio ya entregado de 8 pisos; Epik, con entrega a fin de año; Huáscar, en construcción; Huáscar 21, iniciando obra, e Inca Rípac, en lanzamiento.

Vista del proyecto Inca Rípac, la nueva propuesta residencial de Ditrenzzo en Lima Moderna.

Con este portafolio, la inmobiliaria avanza con nuevos desarrollos en Jesús María. El más reciente, el edificio Inca Rípac, registra precios que oscilan entre S/ 330.000 y S/ 750.000. El proyecto incluye tres sótanos y medio de estacionamientos, áreas comunes como zona de parrillas en la azotea, lobby con patio central, sala de usos múltiples y estacionamientos para bicicletas. La construcción está programada para iniciar en el primer semestre de 2026 y su entrega está prevista para julio de 2027. En el mismo distrito, Ditrenzzo planea además un sexto proyecto, una torre de 20 pisos con cerca de 95 unidades, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre.

De cara al 2026, la compañía prepara una expansión hacia nuevos distritos. Ditrenzzo evalúa proyectos en Barranco, Pueblo Libre, San Isidro y Lima Cercado, con el objetivo de diversificar su portafolio y atender segmentos de distinta capacidad de compra. Para este 2025, el crecimiento proyectado se distribuye entre los desarrollos en ejecución (22%) y el nuevo lanzamiento Inca Rípac (3%).

Pese al carácter electoral del próximo año, Rodríguez considera que el mercado se mantendrá activo, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y la estabilidad de la demanda.

Con este crecimiento y nuevos lanzamientos, Ditrenzzo consolida su posición en Lima Moderna y apunta a un portafolio más amplio, reforzando su apuesta por el diseño funcional, la ubicación estratégica y la eficiencia en cada etapa del proceso inmobiliario.