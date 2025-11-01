Ditrenzzo Inmobiliaria concentra su portafolio en Jesús María: los proyectos, precios y tipo de departamentos más buscados

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Ditrenzzo Inmobiliaria concentra su portafolio en Jesús María: los proyectos, precios y tipo de departamentos más buscadosResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ditrenzzo Inmobiliaria proyecta cerrar el 2025 con ventas por alrededor de S/45 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 25% frente al año anterior. El resultado está impulsado por la puesta en marcha de nuevos proyectos y el avance de los que ya están en construcción o preventa. Según su gerente general, Renzo Rodríguez, este desempeño refleja el dinamismo sostenido de Lima Moderna y la capacidad de la empresa para mantener un portafolio activo en distintos frentes.