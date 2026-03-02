Resumen

A lo largo de mi trayectoria en el sector energético, he constatado que la participación femenina sigue siendo limitada. En Perú, apenas 6%–7% de los profesionales en minería y energía somos mujeres, y menos del 10% de las empresas tienen una CEO. A nivel global, representamos solo el 20% de la fuerza laboral del sector. Estas brechas no reflejan falta de talento, sino barreras estructurales. Como líderes empresariales, tenemos la responsabilidad de impulsar los cambios necesarios de manera integral.

