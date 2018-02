Do it!: ¿Qué solución encontrarán los Marsano para la marca? La falta de capital tendría atada de manos a Iasacorp, dueña de la cadena de accesorios de moda. Esta situación no le permitiría renovar ‘stocks’ ni hacerle frente a la competencia

Las ventas de Do it! en una de sus mejores tiendas cayeron hasta en 75% entre el 2014 y el 2017, según información obtenida por Día1. Las ventas de Do it! en una de sus mejores tiendas cayeron hasta en 75% entre el 2014 y el 2017, según información obtenida por Día1.