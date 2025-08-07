Don Salazar, la cafetería de autor que abrirá tres locales en Lima y saltará al exterior en el 2026: este es su plan

Escucha la noticia
Don Salazar, la cafetería de autor que abrirá tres locales en Lima y saltará al exterior en el 2026: este es su planResumen generado por Inteligencia Artificial
Don Salazar Coffee nace en 2017 como un proyecto de autor impulsado por el interés de Arturo Marín Salazar, fundador y CEO de Don Salazar, por el café peruano. Hoy, la marca suma nueve locales en operación, distribuidos entre centros comerciales y zonas estratégicas como San Isidro, Miraflores, La Molina, Plaza San Miguel, la Universidad del Pacífico, entre otras y se ha consolidado como una de las cafeterías de autor más activas de Lima.