En busca de acelerar su crecimiento y adaptarse a un consumidor que prioriza la rapidez y la conveniencia, Doña Churrita alista una nueva etapa de expansión basada en su formato “Express”. La cadena peruana de churros y postres tradicionales planea abrir hasta 20 locales bajo este modelo hacia el 2028, con inversiones que oscilan entre los US$35.000 y los US$40.000 por establecimiento, una cifra significativamente menor a la de sus locales tradicionales, que pueden requerir hasta US$150.000.

La iniciativa llega luego de que la compañía registrara un positivo inicio de año con sus dos locales propios en San Borja y Surco, además de sus stands en Real Plaza y MegaPlaza. Según Erick Sierra, CEO de la empresa, las ventas del primer trimestre crecieron hasta en 20% frente al mismo periodo del 2025, impulsadas por estrategias digitales, una mayor presencia en redes sociales y la diversificación de su oferta de productos.

Doña Churrita | Foto: Mario Zapata N.

“Hemos notado que el comportamiento de nuestro consumidor ha cambiado porque desea una atención más rápida, por ello el desarrollo de estos formatos Express y esta estrategia de inversión”, explica el ejecutivo.

El nuevo formato contempla locales de entre 50 m² y 80 m², ubicados a pie de calle y enfocados principalmente en productos bandera para consumo al paso. A diferencia de los establecimientos tradicionales, no contarán con mesas ni servicio de mozos.

“Creemos que los locales express nos permitirán construir una relación más cercana con el cliente, tener mayor visibilidad de marca y desarrollar una experiencia más completa alrededor de nuestros productos”, sostiene Sierra.

Menor inversión y mayor escalabilidad

La apuesta responde a los aprendizajes obtenidos por la empresa tras operar tanto módulos pequeños en centros comerciales como locales de gran formato superiores a los 300 m².

Mientras un local tradicional puede demandar inversiones de hasta US$150.000, un establecimiento Express busca combinar la visibilidad de los establecimientos a pie de calle con una operación más eficiente, concentrada en los productos de mayor demanda y orientada al consumo para llevar.

Doña Churrita | Foto: Mario Zapata N.

Con ello, la compañía proyecta abrir hasta 20 puntos de venta bajo este formato hacia el 2028. Las primeras ubicaciones se concentrarían en distritos de alta afluencia de público como Miraflores, Barranco, Jesús María y el Centro de Lima.

“Nuestro objetivo es desarrollar Doña Churrita Express durante lo que resta del 2026 y los próximos años”, indica el CEO.

Para este año, la empresa ya gestiona la apertura de dos nuevos locales en Miraflores y Barranco, que espera inaugurar antes de finalizar el 2026.

El camino hacia las franquicias

La expansión también forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a convertir a Doña Churrita en una marca franquiciable. Actualmente la empresa trabaja en la profesionalización de sus procesos internos, la estandarización operativa y el fortalecimiento de su cadena logística, aspectos que considera fundamentales para replicar el modelo en distintas ciudades del país y posteriormente en mercados internacionales.

Doña Churrita | Foto: Mario Zapata N.

“Queremos que Doña Churrita se convierta en la cadena peruana referente en churros y postres tradicionales, con presencia en distintas ciudades del país y con un modelo de negocio que eventualmente pueda ser franquiciado”, señala Sierra.

Entre los mercados internacionales que despiertan interés figura Brasil, desde donde la compañía asegura haber recibido consultas y muestras de interés por la marca.

Impulso digital y nuevos productos

Actualmente, el 65% de las ventas de Doña Churrita proviene de sus locales físicos, mientras que el 35% corresponde a delivery y aplicativos. Para la empresa, el crecimiento de los canales digitales ha sido clave para ampliar su alcance y atraer nuevos consumidores.

“Las redes sociales han sido muy importantes para nosotros. No solo impulsan el reconocimiento de la marca, sino que también redistribuyen la venta hacia canales como delivery”, afirma Sierra.

Doña Churrita | Foto: Mario Zapata N.

Como parte de su estrategia para enfrentar la estacionalidad del negocio, especialmente durante el verano, la firma también viene apostando por nuevas propuestas como el churro acompañado de helado soft y sabores de edición limitada como pistacho o café.

Para el cierre del 2026, Sierra comenta que la compañía proyecta incrementar sus ventas en 15% respecto al año anterior, respaldada por la expansión de su formato Express y el fortalecimiento de sus canales digitales.