Por Fiorella Gil Mena

En busca de acelerar su crecimiento y adaptarse a un consumidor que prioriza la rapidez y la conveniencia, Doña Churrita alista una nueva etapa de expansión basada en su formato “Express”. La cadena peruana de churros y postres tradicionales planea abrir hasta 20 locales bajo este modelo hacia el 2028, con inversiones que oscilan entre los US$35.000 y los US$40.000 por establecimiento, una cifra significativamente menor a la de sus locales tradicionales, que pueden requerir hasta US$150.000.

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