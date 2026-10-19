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Resumen

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Carlos A. Rodríguez Martínez, presidente del Directorio de Caja Arequipa, analiza dónde estaremos cuando pasen las lluvias | Foto: Andina
Carlos A. Rodríguez Martínez, presidente del Directorio de Caja Arequipa, analiza dónde estaremos cuando pasen las lluvias | Foto: Andina
Por Carlos Rodríguez

Hay preguntas que conviene hacerse mientras todavía hay tiempo. La mía es esta: ¿qué estaremos haciendo las empresas para cuando llegue El Niño?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.