Easy Taxi busca más carreras y retener conductores

La carrera entre los aplicativos de taxi por dominar el mercado se ha vuelto particularmente intensa en los últimos meses. Tanto es así que Easy Taxi, una de las consolidadas del sector, acaba de introducir un nuevo servicio en su ‘app’: la opción ‘Economy’, que ofrece una menor tarifa al cliente.

Samoa Kuan, directora de márketing de la firma, señala que se lanzó esta opción a fin de competir con precios más agresivos y aumentar la demanda de viajes, sobre todo, en horas ‘valle’.

“La diferencia de este servicio frente al ‘classic’ (regular) va por los autos que acepta: de mayor antigüedad y otros modelos. Además, cuenta con una tarifa entre 15% a 25% menor a la regular”, afirma la ejecutiva.

Con ello, Kuan precisa que también conseguirán fidelizar mucho más a los conductores, que suelen trabajar con más de una ‘app’ de taxi.

La proyección, comenta, es que la compañía duplique el número de viajes que realiza actualmente durante los próximos 12 meses.

“El objetivo es consolidar nuestra relación con los conductores con más viajes, comisión baja (18%) y cercanía (más oficinas)”, explica a este suplemento. Así, afirma que aumentarían en 50% el número de conductores, los que hoy son más de 15 mil.

¿Y la seguridad? Según Samoa, se mantienen los mismos filtros de seguridad en ‘Economy’. Pese a ello, se presentan incidentes, ante lo cual, la ejecutiva señala que tienen un tiempo de respuesta de 48 horas. Un tiempo aún alto y promete que irán reduciéndolo.

OFICINAS Y MOTOTAXIS

Kuan adelanta que abrirán dos nuevas oficinas de la compañía -además de su central ubicada en Magdalena- con el fin de captar a más conductores en diferentes puntos de la capital. Una de esas oficinas estará en la periferia de Lima y la otra en un distrito de Lima moderna. En un mes, indica, abrirán sus puertas.

De otro lado, respecto a su reciente incursión a mototaxis con EasyKar, refiere que acabó la fase de piloto y lo lanzarán oficialmente a fin de año. “Hemos encontrado retos que no pensamos como jugadores con los que no contábamos. Además, de cada 10, solo uno o dos entraban, no pensamos que sería así. Eso implica más trabajo”, advierte la ejecutiva.