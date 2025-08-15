Echecopar consolida su operación en el mercado local: la ruta que sigue tras el fin de la alianza con Baker McKenzie

En un escenario retador, tanto a nivel local como externo, la firma de abogados Echecopar consolida su presencia en el mercado peruano con una proyección de crecimiento de entre uno y dos dígitos al cierre del 2025 y expectativas positivas a pesar del panorama electoral.

Juan Carlos de los Heros, socio director de Echecopar, explica a Día 1 que el trabajo de la empresa se ha enfocado, principalmente, en el incremento de su rentabilidad. De hecho, entre junio de 2024 y julio de 2025, su Ebitda —indicador de eficiencia operativa— creció 25%.

La estrategia, fortalecida después de la pandemia, se centró en mejorar la eficiencia a través de una transformación cultural e “inversiones considerables” en tecnología .

De cara a las elecciones del 2026, el socio director confía en que el periodo electoral no tendrá mayor impacto en el dinamismo del negocio. “Es una coyuntura que se repite cada cinco años. Pensamos que es un momento en el que, posiblemente, algunos clientes reduzcan el ritmo de inversión o posterguen algunas decisiones, pero eso no va a cambiar el interés de invertir en el Perú a largo plazo”, sostiene.

Cambios en el plano legal

Este 2025 la firma cumple 75 años de fundación. Durante este periodo, Echecopar ha observado diversos cambios regulatorios, los cuales hoy se ven influenciados por la inestabilidad política y los frecuentes cambios de gobierno.

Bajo este contexto, sus clientes han mostrado resiliencia ante el cambio, pero también han reconfigurado sus demandas en cuanto a asesoría legal para adaptarse a las nuevas reglas y evitar riesgos como sanciones o multas.

“El Estado peruano, en los últimos años, incrementó el nivel de fiscalización a las empresas, y eso ha conllevado a que el régimen sancionador en diferentes industrias, aumente. Nuestros clientes ven autoridades más fiscalizadoras y más sancionadoras, las cuales pueden afectar la rentabilidad y viabilidad financiera de sus negocios”, explica.

Pese a las adversidades, el país sigue siendo atractivo para la inversión —recalca el vocero—, y eso se refleja en el equilibrio de la demanda de sus servicios más representativos. Estos se agrupan principalmente en tres frentes: el transaccional (operaciones de financiamiento, fusiones y adquisiciones); el de solución de controversias (entre empresas privadas y el Estado, o en procesos administrativos); y el de servicios de asesoría para ejecutar alguna actividad económica.

En los tres casos, las prácticas son multidisciplinarias —pues integran diversas ramas del derecho— y multindustria, ya que casi todos los sectores empresariales están enfrentando estas necesidades.

Fin de alianzas

De los Heros también resalta la independencia que adquiere la empresa luego de 13 años de alianza con Baker McKenzie, vínculo que ha culminado. Afirma que la decisión “es estratégica porque permite tener la autonomía necesaria para tomar decisiones más adecuadas para el mercado peruano”.

Esto no significa cerrar la puerta a nuevas colaboraciones, precisa. “Ahora tenemos una base de clientes muy relevante. Esos clientes no solamente son locales, sino también extranjeros. Y al final, son los clientes los que deciden con quién trabajar”, declara a este Suplemento.