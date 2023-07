¿Cómo le fue a Edifica en el 2022 y cómo esperan cerrar sus ventas este año?

En el 2022 logramos una facturación de más de S/ 370 millones, recuperando niveles de ventas prepandemia. Para esto, nos ayudó mucho el lanzamiento exitoso de cuatro proyectos -dos en Miraflores, uno en Barranco y uno en Arequipa-. Este año empezó un poco lento por el tema político, pero en los últimos meses hemos visto una importante recuperación de nuestras ventas y estamos esperando vender entre 5% y 10% más que en el 2022, contando los proyectos existentes y el lanzamiento de nuevos proyectos. Somos muy optimistas.

¿Cuál es la oferta inmobiliaria con la que cuentan actualmente y de qué tratan sus próximas inversiones?

Contamos con 1.200 unidades en stock aproximadamente, sobre todo en proyectos en Lima Top, pero también tenemos una pequeña presencia en Piura y Arequipa. La mayoría de nuestro stock se encuentra actualmente en construcción y tenemos planeado lanzar este año tres proyectos más: dos en Lima Top -un terreno ya lo tenemos comprado en Miraflores y el otro sería en Barranco o San Isidro- y el otro en Piura, cuyo terreno también hemos comprado. Tenemos un plan agresivo de inversión de entre US$ 15 millones y US$ 18 millones para la compra de estos terrenos. Esto además de los US$ 12 millones que ya invertimos a inicios de año.

Comentó que el año empezó lento, ¿cuáles fueron las estrategias que utilizaron para reducir su stock?

Estamos en un contexto de tasas hipotecarias altas, entonces, el cliente valora mucho la flexibilidad para pagar la inicial o terminar de pagar el departamento y esa es una de las facilidades que les hemos dado. Además, venimos trabajando desde hace varios años en la satisfacción de nuestros clientes, que son nuestros mejores vendedores. No solo tenemos un alto porcentaje de clientes que nos refieren, sino también un porcentaje importante de clientes que nos recompran.

Lanzaron en Miami un condohotel este año, ¿tienen pensados más proyectos en Estados Unidos?

A inicios de año lanzamos en reservas, lo que podría ser comparable acá como separaciones. Este proyecto se ubica en Brickell, el centro financiero de Miami y el segundo más importante de todo Estados Unidos. El proyecto se llama Domus Brickell Park y está en una zona con un alto potencial de desarrollo y valorización inmobiliaria. Es un proyecto dirigido a inversionistas que está preparado para que uno pueda alquilar por periodos cortos, por días, semanas o meses. Cuenta con 171 departamentos con áreas desde los 30 m2 y ofrecerá una solución para los inversionistas que deseen disfrutar de su propiedad cuando estén en la ciudad de Miami y maximizar sus ingresos cuando no usen el departamento.

Ahora, hemos comprado un segundo inmueble con nuestro socio en Brickell que esperamos lanzar el próximo año. Es un proyecto más grande que va a tener alrededor de 200 unidades con un concepto parecido al primero: dirigido a inversionistas, unidades pequeñas que permitan alquileres a corto plazo. La inversión es de aproximada mente entre US$ 15 millones y US$ 20 millones.

Vemos con bastante optimismo el mercado de Miami, que está viviendo un boom inmobiliario, sobre todo por la migración interna que se está dando donde desde ciudades como Nueva York y California. [Las personas se mudan] por el clima y porque hay una serie de beneficios tributarios en Florida que no tienen otros estados.