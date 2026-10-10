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Eduardo Grisolle, CEO y socio de la agencia de publicidad 121 (One to One). Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
Eduardo Grisolle, CEO y socio de la agencia de publicidad 121 (One to One). Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Claudia Inga Martínez

Tras más de dos décadas como CEO del holding publicitario WPP, Eduardo Grisolle inicia una nueva etapa en la industria publicitaria, ahora como CEO y socio de 121 (One to One),una agencia independiente que destaca en los últimos años con premios como el Gran Effie 2026 junto a Yape y que acaba de ser reconocida como Agencia Independiente del Año en los Premios APAP 2026.

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