“Tengo la impresión de que es el momento de las agencias independientes. Creo que el modelo de las agencias de holding están cumpliendo un ciclo y se están replanteando una serie de cosas -con las que no estoy 100% alineado-”, sostiene el ejecutivo.

¿Qué está pasando en la industria? Grisolle, voz autorizada en el mundo publicitario, señala que las agencias holding o conglomerados básicamente están mirando a Latinoamérica para sub-regionalizarla.

Eduardo Grisolle fue CEO de distintas empresas del holding WPP, entre ellas Ypung & Rubicam.

“Eso hace que de alguna manera no necesariamente se le ponga el foco de antes al mercado peruano y a los anunciantes, eso en particular dejó un espacio clarito para las agencias independientes, que tienen un modelo muy distinto, más íntimo y ágil en su relación con los clientes”, explica.

Según Grisolle, 121 tiene una diferencial importante: el énfasis y foco específico en temas de ‘social media’. Señala que no es un secreto para nadie que hoy los presupuesto ya no se destinan solamente a los medios tradicionales y masivos. “La gran mayoría está cambiando el ‘split’ en la proporción de medios tradicional y social media, esta última va ganando mayor protagonismo en la inversión. Y es justo ahí donde las agencias no tienen el músculo bien desarrollado para entender a las plataformas y destinar el contenido correcto. 121, que tiene una alianza con TikTok como ‘creative partner’ de esta red social”, asegura Grisolle.

Una de las fortalezas es la experiencia que tienen en el manejo de TikTok para la estrategia de marca. (Foto: europapress)

Con ello, asegura, pueden trabajar también no solo con sus clientes actuales sino con los clientes de TikTok, que no trabajan con la agencia regularmente. Además de capacitaciones e información permanente para mostrar las posibilidades que se pueden tener en esta red social. Todo ello sin dejar de lado los criterios y bases para seguir construyendo marca a partir de su uso, pero con una propuesta integral y sólida.

En cuanto a los objetivos de 121, junto a sus socios Alejandro Tripoli y Gonzalo Calmet, la empresa no apuesta por crecer de manera desmedida en volumen ni apunta a ser la más grande del país, pero sí a ser la mejor agencia independiente para sus clientes.

Grisolle menciona que van por el espacio que están dejando los grandes conglomerados y las agencias independientes más chicas. “Queremos estar un poco más en el medio, entre las boutiques y las agencias de red. Tenemos el conocimiento, muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo en agencias internacionales”, asegura.

Con miras al crecimiento futuro, Grisolle comenta que están evaluando la posibilidad de tener algún tipo de negocio o alianza con algunas redes publicitarias latinas independientes internacionales, que estén muy enfocadas en Latinoamérica.

Social media.

“Para las agencias locales o las agencias latinas, Latinoamérica, en primera instancia, es el 100% de su mercado. Para las agencias globales, la región significa alrededor de un 4% o 5%”, remarca.

La agencia cuenta con aproximadamente 10 clientes, entre los que están Credicorp y Yape. “Nos interesa crecer también en reputación y para el próximo año nos gustaría crecer no menos del 25%”, apunta.

A la fecha, estima que entre las agencias independientes, 121 se ubica entre las dos o tres primeras agencias independientes. Y a nivel general, se ubica en el top 10 de agencias.

Por otro lado, algo que también viene sucediendo en la industria es que las marcas optan por más de una agencia para desarrollar sus campañas. Buscan, por ejemplo, a algunas agencias más generalistas, pero se apoyan en otra con una visión más local.

En cuanto a la IA, Grisolle señala que es importante el uso de herramientas digitales en los procesos, pero sostiene que hay que tener cuidado en la creación de contenidos de las propuestas audiovisuales, ya que, sobre todo, las generaciones más jóvenes tienden a alejarse de contenidos masivos.

Mercado publicitario

¿El mercado publicitario sentirá el impacto del fenómeno de El Niño (FEN)? Según Grisolle, sí. Al ser una situación delicada, los tiempos y momentos de los anuncios deben tener sensibilidad y empatía, y también, colaborar de manera oportuna.

“Los equipos de planeamiento de negocio deben ser muy finos para saber cuáles son los objetivos y cómo es que esto puede afectarlos. Y, definitivamente lo que la industria podría tener en un año regular, cambia absolutamente en la primera etapa del año, entre enero y febrero”, indica.

Asimismo, señala que es inevitable que haya inflación, lo que repercute en los costos de los anunciantes.

El ejecutivo recuerda que normalmente los primeros meses del año suelen ser lentos para la industria publicitaria, por lo que con el FEN en curso, esta temporada será más baja de lo usual.