Por Paola Villar S.

Tras obtener la licencia de la SBS para convertirse en banco, Efectibank —conocida previamente como Financiera Efectiva— apunta a llegar a un millón de clientes en el 2027 y a duplicar esa cifra al cierre del 2028, mediante una apuesta agresiva por diversificar su oferta y el alcance de sus productos, que hoy ya son 100% digitales, y con miras a que su plataforma funcione como una ‘superapp’ en el corto plazo.

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