Tras obtener la licencia de la SBS para convertirse en banco, Efectibank —conocida previamente como Financiera Efectiva— apunta a llegar a un millón de clientes en el 2027 y a duplicar esa cifra al cierre del 2028, mediante una apuesta agresiva por diversificar su oferta y el alcance de sus productos, que hoy ya son 100% digitales, y con miras a que su plataforma funcione como una ‘superapp’ en el corto plazo.

“Antes, como financiera, estábamos muy enfocados solo en la parte de préstamos. Hoy, los más de 2,5 millones de clientes que hemos atendido por 25 años, además de la propuesta de préstamos, tienen la propuesta relacional de Efectibank: cuentas, tarjetas de débito y otros productos. Nuestra propuesta se enriquece para el cliente tradicional e incorpora un nuevo segmento de clientes más digitales”, señala a Día1 José Antonio Iturriaga, CEO del Grupo EFE; matriz de la entidad financiera.

El ejecutivo cuenta que el plan para convertir a Financiera Efectiva en un banco digital inició hace ocho años, lo que requirió una inversión en tecnología de más de S/70 millones. Durante este segundo semestre, Grupo EFE prevé invertir S/10 millones más en dicha reconversión con el objetivo de fortalecer su abanico de productos y ampliar el récord de colocaciones que ya registran este 2026.

“Esperamos desembolsar alrededor de S/2.000 millones en todo el año. Eso nos debería permitir cerrar con un portafolio de créditos de S/1.500 millones y pasivos cercanos a S/1.300 millones. Son crecimientos de más del 20%–25% tanto en préstamos como en captaciones”, remarca Iturriaga.

Con Efectibank, la peruana Grupo EFE prevé reforzar su ecosistema empresarial que hoy está compuesto por otras marcas como Tiendas EFE, La Curacao, Juntoz y Motorcorp. Iturriaga cuenta que, de hecho, la ‘app’ del banco digital ya cuenta con el ‘marketplace’ Juntoz, lo que permite a los usuarios navegar en el portafolio de dicha marca y realizar compras con cargo automático a su cuenta de ahorros.

La entidad ya ofrece cuentas de ahorro digital con tasas de hasta 4,5%, señala Antonio Iturriaga, CEO del Grupo EFE, a Día1. La firma también ofrecerá opciones de ahorro en dólares. (Foto: Karen Zárate)

“Hay una apuesta muy agresiva de parte de nuestros accionistas para seguir creciendo en todos los negocios del Grupo, no solo en Efectibank. Queremos abrir 30 tiendas más en lo que queda del año, en beneficio del país y de los peruanos", comenta Iturriaga.

Más allá del crecimiento conjunto que concreten las marcas de la compañía, Grupo EFE prevé que Efectibank crezca con fuerza en productos de ahorro para sus clientes. “Queremos llegar a 500.000 cuentas de ahorro al cierre del año y para 2027 queremos llegar al millón de clientes [con este producto]. Hoy tenemos entre 150.000 y 160.000 cuentas de ahorro”, explica, tras agregar que ya ofrecen cuentas de ahorro con tasas que llegan hasta 4,5%.

De cara al próximo año, la entidad financiera apunta a un crecimiento importante en su cartera total de clientes: pasar de los 350 mil clientes que ostentan en la actualidad a un millón en el 2027, y hasta dos millones a diciembre del 2028. “Ese total se compone de clientes de préstamo —los tradicionales— más los que se ‘autoatiendan’ en el aplicativo, los que descarguen el ‘app’ y tengan una cuenta de ahorros o hasta una tarjeta de débito”, agrega. Así, para atraer a más clientes, a fines de este 2026 Efectibank lanzará su propia tarjeta de crédito y cuentas de ahorro en dólares.

Del mismo modo, Efectibank apunta a una oferta de valor multisegmento: Iturriaga prevé que los préstamos alcancen con mayor fuerza al segmento B y C, en lugar del C y D tradicional, y que los productos de ahorro tengan mayor demanda desde el segmento A.

Crecimiento en Lima

Iturriaga recuerda que, en la actualidad, Efectibank tiene mayor presencia en provincias que en la capital: el 80% de los clientes de la entidad se encuentra fuera de Lima. Esa misma composición se mantiene desde que la firma era financiera.

“Lima es una plaza muy atractiva por la cantidad de gente y la concentración de actividad económica. Pero somos muy fuertes en todo el norte del país, en el oriente y en el centro, en Junín”, indica el ejecutivo.

En esa línea, Iturriaga menciona que la campaña de lanzamiento de Efectibank está enfocada principalmente en Lima para crecer en participación; aunque refuerza que no descuidarán a sus clientes en otros rincones del país.

La entidad ya ofrece cuentas de ahorro digital con tasas de hasta 4,5%, señala Antonio Iturriaga, CEO del Grupo EFE, a Día1. La firma también ofrecerá opciones de ahorro en dólares. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MANUEL MELGAR

“Por eso decimos que somos el primer banco digital con presencia física en todo el Perú. Tenemos oficinas especiales en todo el país dentro de los establecimientos comerciales del grupo: Tiendas EFE y La Curacao”, dice Iturriaga. “Es una gran fortaleza, porque no tiene sentido abrir oficinas ‘stand alone’ cuando podemos aprovechar locales del Grupo que son grandes, seguros y que están muy bien ubicados”, añade.

Asimismo, tras la inversión realizada en los últimos años, el ejecutivo precisa que Grupo EFE está reconstruyendo su solución tecnológica para amplificar el alcance del ‘app’ de Efectibank “con cualquier servicio que consideremos que le aporte valor al cliente”.

“En los próximos seis meses, nuestra estructura tecnológica —la forma en que construimos nuestra ‘app’— será multiservicios. ¿Qué permite eso? Que mañana podamos incorporar cualquier servicio que creamos que le interesa al cliente: por ejemplo, bitcoin o inversiones. Queremos que Efectibank se convierta en la ‘app’ donde puedas hacer muchísimas cosas, no solo bancarias, sino mucho más, como ya hemos hecho con el ‘marketplace’”, puntualiza, respecto al objetivo de convertir su plataforma en una ‘superapp’.