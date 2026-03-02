Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante décadas, los modelos tradicionales de gestión de patrimonios se construyeron bajo un supuesto implícito: el principal decisor financiero es el hombre. El asesor patrimonial estructuraba la estrategia con él, otorgando a las mujeres un rol secundario. Sin embargo, ese paradigma está cambiando de manera estructural.

Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.