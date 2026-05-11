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Resumen

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Eduardo Flores Melgarejo, director de Toque Fino y Vicepresidente de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo (APEMD), analiza el boom de la Liga Peruana de Vóley y el por qué las peruanas no emigran al extranjero.
Eduardo Flores Melgarejo, director de Toque Fino y Vicepresidente de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo (APEMD), analiza el boom de la Liga Peruana de Vóley y el por qué las peruanas no emigran al extranjero.
Por Eduardo Flores Melgarejo

Desde hace casi más de un año hemos decidido desde Toque Fino tener una nueva unidad de negocio: #Vóleyconpower; la primera agencia de representación de voleibolistas en el Perú. Este deporte, el segundo más popular en el país, viene creciendo exponencialmente y no por algo los especialistas ya catalogan a nuestra liga como la segunda más importante y reconocida de Latinoamérica, sólo por detrás de la Superliga Brasilera de Voleibol.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.