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Resumen

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Eduardo Flores Melgarejo, director de Toque Fino y Vicepresidente de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo (APEMD), analiza el boom de las mujeres en el deporte también es un boom para las marcas. | (Fotos: AP, iG @kimberlygarcia.marcha, IG @paralympicsapc)
Eduardo Flores Melgarejo, director de Toque Fino y Vicepresidente de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo (APEMD), analiza el boom de las mujeres en el deporte también es un boom para las marcas. | (Fotos: AP, iG @kimberlygarcia.marcha, IG @paralympicsapc)
Por Eduardo Flores Melgarejo

Durante muchos años, el deporte femenino fue visto por las marcas como una oportunidad secundaria frente al deporte masculino. Hoy, esa lógica está cambiando. Y los números empiezan a demostrarlo.

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