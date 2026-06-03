Lo saludable dejó de ser exclusivo de consumidores especializados. En el Perú, las tiendas, mercados y ferias de productos saludables atraviesan un proceso de expansión que ya empieza a sentirse fuera de los sectores tradicionales de Lima. Así lo revela el más reciente estudio de Arellano Consultoría para Crecer, que muestra cómo el interés por el bienestar, la alimentación consciente y el consumo natural impulsa el crecimiento sostenido de esta categoría.

“Lo que antes era un nicho únicamente para consumidores especializados, hoy empieza a integrarse de manera más cotidiana”, sostiene Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría. El ejecutivo explica que el fenómeno responde a un cambio cultural visible: más personas hacen deporte, buscan espacios de bienestar y empiezan a incorporar hábitos saludables en su rutina diaria.

Pero el consumidor ya no busca únicamente productos saludables. “Quiere construir experiencias o vínculos de bienestar, sostenibilidad y consumo consciente. Busca que estos canales no solamente vendan productos, sino que generen comunidad”, agrega Rubiños.

Organa lidera en recordación y acelera su expansión

Dentro del mercado, Organa se consolida como la marca con mayor recordación y preferencia. Según el estudio, lidera el ‘Top of Mind’ con 20% y alcanza 35% en recordación espontánea total. Además, encabeza los indicadores de frecuencia de compra y preferencia con 21%.

Dentro del mercado, Organa se consolida como la marca con mayor recordación y preferencia. | Foto: Giancarlo Ávila.

La marca también destaca por su crecimiento fuera de Lima. “Crece tanto en Lima como en provincia”, señala Rubiños, quien remarca que el desarrollo de la categoría ya no es un fenómeno exclusivamente limeño.

Para Arturo Huaman, gerente general de Organa, el posicionamiento responde a una estrategia enfocada en democratizar el acceso al consumo saludable. “Desde el inicio tuvimos la visión de demostrar que llevar un estilo de vida saludable no debía ser exclusivo de ciertos sectores o distritos”, comenta.

Uno de los pilares de su expansión fue apostar por distritos periféricos de Lima y, recientemente, por provincias. La empresa ya cuenta con cuatro sedes en Arequipa y planea seguir creciendo a nivel nacional.

Otro factor clave ha sido el despliegue digital. “Apostamos fuertemente por las redes sociales y en la creación de contenido de valor que eduque e informe. Esa conexión digital se trasladó a nuestras tiendas físicas”, afirma Huaman.

Flora y Fauna y nuevos jugadores

El estudio ubica a Flora y Fauna en el segundo lugar de recordación y preferencia. La marca alcanza 12% en el ‘Top of Mind’ y 24% en recordación espontánea, aunque mantiene una concentración más fuerte en Lima.

El estudio ubica a Flora y Fauna en el segundo lugar de recordación y preferencia. La marca alcanza 12% en el ‘Top of Mind’ y 24% en recordación espontánea, aunque mantiene una concentración más fuerte en Lima. (Foto: Flora & Fauna)

Según Rubiños, la diferencia entre ambas marcas radica en la velocidad de expansión. “Flora y Fauna se ha mantenido versus la medición anterior, pero Organa está avanzando más rápido en temas de recordación”, explica.

El ejecutivo también menciona que marcas como Madre Natura empiezan a mostrar señales de crecimiento importantes. “Quizá la siguiente medición ya va a tener un punto de relevancia porque está creciendo más en compra que en recordación”, sostiene.

El consumidor saludable ya no es solo AB

Aunque el consumo saludable sigue concentrándose principalmente en los niveles socioeconómicos A y B, el estudio evidencia una creciente incorporación del segmento C.

“Hoy lo saludable es fuertemente un AB, pero el C recién está incorporándose”, explica Rubiños. El informe muestra además que el consumidor de esta categoría suele tener más de 35 años, pertenece principalmente al grupo de trabajadores dependientes y responde a estilos de vida vinculados al cuidado personal y el bienestar.

La diferencia regional también marca comportamientos distintos. Mientras en Lima el consumidor busca experiencias más sofisticadas y una buena relación calidad-precio, en provincias prevalece la búsqueda de productos frescos, naturales y accesibles.

Lo saludable dejó de ser exclusivo de consumidores especializados.

La batalla se juega en variedad, precio y experiencia

El estudio identifica que la principal demanda del consumidor es la variedad de productos y marcas saludables, seguida por la relación calidad-precio y la disponibilidad de productos locales, orgánicos y frescos.

Además, el cliente espera asesoría especializada. “Buscan que el personal esté capacitado en nutrición y bienestar. Todos queremos bajar de peso, pero no todos sabemos cómo”, comenta Rubiños.

En ese escenario, las marcas buscan diferenciarse desde distintos frentes. Para Santa Natura, la apuesta está en combinar tradición y ciencia. “Llevamos 30 años construyendo una marca asociada al bienestar natural”, afirma Ricardo Venegas, gerente general de la compañía. La empresa prepara el lanzamiento de más de 20 productos en los próximos años, enfocados en bienestar mental, longevidad y belleza.

El estudio identifica que la principal demanda del consumidor es la variedad de productos y marcas saludables, seguida por la relación calidad-precio y la disponibilidad de productos locales, orgánicos y frescos. / SOMOS > OMAR LUCAS

La Sanahoria, por su parte, busca consolidarse desde una propuesta aspiracional. “Siempre hemos buscado romper la idea de que lo saludable tiene que ser extremo o sin sabor”, señala Pedro Pablo Talledo, gerente general de la marca. Su estrategia combina market y cafetería, apostando por productos saludables que también sean atractivos y modernos.

En paralelo, Agroferias Campesinas mantiene una propuesta centrada en el productor local y el concepto de “precio justo”. “Sin agricultor no hay alimentos en la mesa”, remarca Carlos Lazo, gerente de la organización. El vocero sostiene que los consumidores valoran cada vez más la frescura y trazabilidad de los alimentos.

Para Arellano, el crecimiento transversal de las marcas confirma que el mercado saludable atraviesa una etapa de consolidación. La competencia ya no se limita a vender productos, sino a construir experiencias, expandir canales físicos y digitales, y generar cercanía con consumidores cada vez más informados.

“Es una realidad, es un camino hacia un cambio en la conducta de consumo”, destaca Rubiños. “No significa que la gente dejará de consumir ciertos productos tradicionales, pero sí que empieza a valorar mucho más la parte saludable”, concluye.