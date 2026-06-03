Por Fiorella Gil Mena

Lo saludable dejó de ser exclusivo de consumidores especializados. En el Perú, las tiendas, mercados y ferias de productos saludables atraviesan un proceso de expansión que ya empieza a sentirse fuera de los sectores tradicionales de Lima. Así lo revela el más reciente estudio de Arellano Consultoría para Crecer, que muestra cómo el interés por el bienestar, la alimentación consciente y el consumo natural impulsa el crecimiento sostenido de esta categoría.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.