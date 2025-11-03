El costo del “pan para hoy, hambre para mañana”

El Perú envejece. Mientras tanto, el déficit fiscal se ensancha, la deuda se acumula y muchos retiran dinero de sus fondos previsionales. En este contexto, la política pública parece guiada por un principio tácito, pero peligroso: patear la lata cuesta menos que asumir el costo político de mejorar.

Este año cerraremos con un déficit de entre 2% y 3% del PBI a causa de gasto desbocado, recaudación estancada y una cultura fiscal que subsidia la informalidad mientras castiga la inversión. La bomba no es solo fiscal: es demográfica, previsional y política. Y la mecha ya está encendida.

Nada grafica mejor esta dinámica que el aumento de la pensión mínima de los docentes jubilados a S/ 3.300. Nadie niega que los maestros merecen mejores condiciones. Pero el dato fiscal es claro: S/5.670 millones al año.

¿Por qué es tanto? Porque el nuevo monto está indexado a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), no a los aportes previos. Es decir, en lugar de mirar el historial individual de aportes, se toma como referencia la RIM, que funciona como una base común para todos. Esto aplicaría para más de 162.000 beneficiarios y podría convertirse en precedente para otros gremios.

Unos S/113.400 millones: ese sería el capital necesario con el que tendríamos que contar hoy para cubrir la obligación, sin generar déficit estructural. Estamos hablando de un compromiso que financieramente equivale a más del 40% de nuestro presupuesto nacional actual. Y ese monto no contempla otros efectos: envejecimiento poblacional, presiones políticas paralelas, ni el costo de oportunidad.

“Otorgar beneficios sin financiamiento sostenible es pan para hoy y hambre para mañana”, escribió el presidente del Consejo Fiscal en su último comunicado. La frase ya no es una metáfora: es un diagnóstico fiscal.

¿Queremos ser un país que envejece pobre, subsidiando jubilaciones mínimas con deuda cara? ¿O uno que se prepara hoy para envejecer con dignidad y solvencia? No hay tercera vía.

El futuro se construye con decisiones incómodas hoy, para evitar crisis mañana. El Perú no puede seguir actuando como si fuera joven, mientras envejece sin plan. Porque el costo de patear la lata, esta vez, será pagado con intereses compuestos.