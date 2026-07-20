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Resumen

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Juan Andrés Matute Quiroga, director Independiente, Consultor de Empresas, Docente Universitario y Experto en Gestión Deportiva, analiza el debate de las 64 selecciones. (Foto: Gemini)
Juan Andrés Matute Quiroga, director Independiente, Consultor de Empresas, Docente Universitario y Experto en Gestión Deportiva, analiza el debate de las 64 selecciones. (Foto: Gemini)
Por Juan Andrés Matute Quiroga

En marzo escribí sobre las razones por las que un Mundial de 48 selecciones sí importa. La FIFA ya abrió el siguiente capítulo. Gianni Infantino confirmó que un Mundial de 64 selecciones para la edición del centenario, en 2030, será examinado y debatido por los comités correspondientes al concluir el certamen. La polémica global no tardó en encenderse.

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