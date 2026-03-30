Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego Marrero, Portfolio Manager de Blum, analiza el precio del dólar en jaque. | Foto: Freepik
Diego Marrero, Portfolio Manager de Blum, analiza el precio del dólar en jaque. | Foto: Freepik
Por Diego Marrero

El dólar ha sido, durante décadas, el pilar del sistema financiero global. Cerca del 60% del comercio mundial y más de la mitad de las reservas internacionales de los bancos centrales se denominan en dólares. Sin embargo, una serie de fuerzas estructurales están comenzando a erosionar ese rol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.