El efecto multiplicador de la bancarización en el Perú

La bancarización no es únicamente una variable financiera, es un termómetro del nivel de integración económica y social de un país. Cuando más personas y unidades productivas participan del sistema financiero formal, se genera un efecto multiplicador que impacta en la inversión y la productividad.

En los últimos años, el Perú ha registrado avances significativos en sus niveles de bancarización. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), casi el 60% de la población adulta hoy forma parte del sistema financiero formal, un progreso sustancial frente a décadas anteriores, cuando el acceso estaba concentrado en determinados segmentos y territorios.

En este proceso, el sistema microfinanciero ha cumplido un rol determinante. Su modelo descentralizado ha permitido integrar a millones de peruanos que históricamente operaban fuera del sistema formal y contribuido con la inclusión financiera de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en todas las regiones del país.

El avance de la bancarización también está estrechamente vinculado al despliegue de medios de pago digitales en el Perú. Este proceso debe consolidarse bajo un marco regulatorio estable.

No obstante, persisten brechas significativas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mientras en áreas urbanas el 61% de la población tiene al menos una cuenta a su nombre en una entidad bancaria, en zonas rurales esta proporción desciende a 37%. Esta asimetría evidencia que la inclusión financiera aún no avanza con la misma intensidad en todo el país.

Elevar los niveles de bancarización implica enfrentar barreras estructurales, especialmente la informalidad. La relación es directa: a mayor formalidad, se amplía la cobertura financiera, lo que fortalece la generación de empleo regulado por el Estado.

Impulsar la bancarización de más personas y empresas es sentar las bases de un país más competitivo, más integrado y más resiliente frente a ciclos económicos adversos. En esa ruta, profundizar la cultura y la inclusión financiera seguirá siendo uno de los pilares estratégicos del desarrollo del Perú.