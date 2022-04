La selección peruana quedó a una sola victoria de clasificar al Mundial de Qatar, a disputarse en noviembre. Como ya es costumbre, los dirigidos por Ricardo Gareca generan mucha expectativa, lo que impulsa las ventas de artículos como los televisores.

“Cuando se acercan las fechas de eliminatoria siempre hay expectativa para tener una mejor televisión. Se vende entre un 15% y 20% más en los días antes del partido”, afirma Hernando Márquez, gerente comercial de Grupo Efe.

MIRA | Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez será con un solo terminal

El repechaje frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos se disputará el 13 de junio, en la misma semana que el Día del Padre. Esta combinación empujará las ventas. “La campaña del Día del Padre está más enfocada en televisores y equipos de sonido. Ahora creemos que por el partido la venta será un poco más, puede que crezca en un 20% más de lo que se esperaba”, asegura Ricardo Kanai, gerente de Ventas de Línea Marrón de LG Perú.

Por otro lado, si Perú llegara a clasificar al Mundial, también las ventas tomarían un segundo impulso. “Al cierre del año del Mundial 2018 se vendieron S/2.400 millones en televisores. Este año esperamos cerrar con ventas entre S/2.700 millones y S/2.800 millones. Ahora los televisores son más grandes y tienen un ticket promedio más alto. Como el Mundial será en noviembre, esta será una campaña navideña adelantada, al menos en [la categoría] TV”, explica Ricardo Ballón, gerente general de Integra Retail, que incluye a las tiendas Carsa, El Gallo Más Gallo y Marcimex.

Noches de restaurantes

Durante el partido clasificatorio contra Paraguay, los restaurantes y otros locales que transmitieron los partidos lucieron abarrotados. Para Blanca Chávez, presidente de Ahora Perú, los ingresos de este tipo de negocios se duplican durante las noches de fútbol.

“El entusiasmo lleva al público a que llenen los restaurantes, bares y locales con televisión. Incluso eso los lleva a quedarse después del partido para ver las repeticiones del mismo y así se quedan hasta más tarde. Esto es positivo y lleva a que las ventas de esa noche se dupliquen tranquilamente”, asegura.

A pesar de esto, durante el Mundial no se repetiría el efecto con tanta fuerza, pues los partidos se jugarán en la mañana. Si el Perú llegara a clasificar, disputaría sus encuentros a las 5 a.m., 10 a.m. y 2 p.m.

Los restaurantes no son los únicos beneficiados con la movilización de personas. La aplicación Uber señaló que entre las 8:45 p.m. y las 11 p.m. del miércoles pasado, los instantes que siguieron al partido contra Paraguay, los viajes a Miraflores se incrementaron en 110%, teniendo como principal destino al parque Kennedy.

“Debido al partido y al triunfo de la selección, los viajes aumentaron significativamente en comparación con otros días”, afirma David Mínguez, gerente de Comunicación de Uber en Perú y en la región Andina.