El éxito no será juzgado por el petróleo
El no ha sido el mismo desde el 3 de enero. Las declaraciones de la administración estadounidense sobre la industria de crudo venezolano seguirán modificando la manera en que los distintos jugadores interactúan. EE.UU. tomaría el control de hasta 50 millones de barriles, y le venderá productos de manera exclusiva a Venezuela con el dinero del petróleo.

En el país caribeño hay inversión rusa y china en empresas petroleras. Por eso, las petroleras chinas estarían buscando orientación por parte de su gobierno sobre cómo proteger sus inversiones. Mientras, las refinerías asiáticas estarían considerando comprar más crudo de Canadá; una alternativa cara. Este será un largo camino; la supervisión estadounidense podría durar años.

Maro Villalobos

Esta situación demuestra una movida geopolítica en muchos niveles. Por un lado, es un mensaje dirigido a China, respecto a qué país es más fuerte en la región. Y por otro, es una advertencia para otros territorios como Colombia y Groenlandia, por distintos motivos. Esta última es una isla ártica controlada por Dinamarca que EE.UU. pretendería comprar. ¿Por qué? Por su ubicación geográfica (en cualquier nueva guerra, quien controle Groenlandia dominaría las rutas marítimas del Atlántico), y riqueza en yacimientos de petróleo, gas y sus depósitos de tierras raras –minerales utilizados para tecnología, armas y energía–. Según el NYT, las empresas en Groenlandia aseguran que las preocupaciones geopolíticas ya están siendo incluidas en decisiones de inversión y ya afectan los precios. Por ejemplo, las acciones de la australiana Energy Transition, que tiene un proyecto de tierras raras en la isla, se han disparado.

Este capítulo Venezuela - EE.UU. marca un antes y un después en el manejo de la política internacional de la potencia norteamericana. El éxito de las decisiones de EE.UU. en Venezuela será juzgado alrededor del mundo, pero no solamente por el petróleo.

