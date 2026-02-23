Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La caída de Jose Jerí estuvo llena de simbolismos: chifas, hamburguesas y el caballo de fuego de la cultura oriental acompañaron los últimos días del expresidente en Palacio de Gobierno. Lo que vino después fue inesperado, porque la única máquina que no se detiene en el Perú es la caja de sorpresas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La crisis como motor de cambio
Día 1

La crisis como motor de cambio

Potencial minero desde Sudamérica
Día 1

Potencial minero desde Sudamérica

El efecto multiplicador de la bancarización en el Perú
Día 1

El efecto multiplicador de la bancarización en el Perú

El fin de la máquina
Día 1

El fin de la máquina