Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar. Pero, en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) permite procesar información en segundos, la industria de viajes y turismo comienza a cuestionar por qué los pasajeros todavía deben repetir tantos procedimientos para demostrar quiénes son.

La posibilidad de que el pasaporte físico deje de ser un documento indispensable en cada etapa del trayecto empieza a formar parte de la discusión sobre el futuro de los viajes. Durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), realizada durante octubre en Malta, uno de los principales planteamientos fue avanzar hacia un sistema de identidad digital que conecte a aerolíneas, aeropuertos y autoridades migratorias.

La propuesta fue expuesta por Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, quien cuestionó las demoras y verificaciones reiteradas que enfrentan los viajeros, pese a los avances tecnológicos disponibles.

“¿Por qué los viajeros siguen pasando horas esperando en las colas fronterizas, sometiéndose una y otra vez al mismo proceso? En algunas partes del mundo, ¿por qué seguimos verificando nuestra identidad una y otra vez durante el mismo viaje?”, planteó durante su intervención.

Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar. (Foto: Migraciones)

La visión del organismo se resume así: “un viajero, una identidad, un viaje sin contratiempos”. Para Guevara, la identidad digital, la biometría y la inteligencia artificial pueden hacer que la experiencia sea más sencilla y, al mismo tiempo, fortalecer los controles de seguridad.

“No tenemos que elegir entre seguridad y viajes sin contratiempos. Podemos tener ambas cosas”, sostuvo.

¿Cuándo podrían dejar de utilizarse los pasaportes?

Una de las proyecciones más ambiciosas sobre este cambio fue planteada por Paul Griffiths, CEO de Dubai Airports y vicepresidente de Tecnología del WTTC. El ejecutivo sostuvo durante la cumbre que los pasaportes podrían dejar de existir en un horizonte de cinco años, al considerar que la principal barrera para implementar un sistema de identificación digital no es tecnológica, sino de gobernanza.

“No es un sueño lograrlo, eso ya es posible en el aeropuerto de Dubái. Nos dimos cuenta de que es posible que un ecosistema haga que todo eso ocurra. La barrera no está en la tecnología”, afirmó.

Griffiths señaló que los aeropuertos todavía mantienen sistemas heredados y procesos que no han evolucionado al ritmo de otras industrias. Por ello, consideró necesario replantear la experiencia de los pasajeros y conectar los distintos componentes del sector, incluidos los servicios de transporte, alquiler de vehículos, cruceros y organismos gubernamentales.

Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar. (Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP)

El planteamiento apunta a que la información del viajero pueda verificarse de manera anticipada y segura, evitando que tenga que presentar repetidamente sus documentos durante un mismo recorrido. Sin embargo, para que ese escenario sea viable, será necesario que los países armonicen sus procedimientos, compartan información bajo estándares comunes y establezcan mecanismos de protección de datos.

En esa línea, durante la cumbre también se destacó la importancia de la interoperabilidad entre los sistemas de los gobiernos y los operadores turísticos. El objetivo es que las autoridades puedan recibir anticipadamente la información de los pasajeros y concentrar las revisiones adicionales en los casos que realmente lo requieran.

Prioridades que plantea el WTTC

La transformación de los controles migratorios es solo una parte de la agenda que el WTTC propone para los próximos años. Durante la cumbre, Guevara presentó prioridades que, según el organismo, definirán la competitividad y el crecimiento de la industria turística.

La primera consiste en facilitar viajes seguros y sin contratiempos mediante identidad digital, biometría y tecnología. La segunda apunta a mejorar la gestión de los destinos y enfrentar la masificación turística, incorporando esta actividad en la planificación de los gobiernos para que sus beneficios alcancen también a las comunidades receptoras.

Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar. / PERRY GRAHAM

La sostenibilidad constituye el tercer eje, con iniciativas ambientales y sociales que permitan reducir la huella de la actividad y proteger el patrimonio natural y cultural. A ello se suma la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, pero bajo criterios de uso responsable y gestión de riesgos.

Las otras prioridades están relacionadas con la preparación y prevención ante crisis, la ampliación de la conectividad aérea —especialmente mediante nuevos corredores en el sur global—, la atracción y retención de talento y el desarrollo de políticas que impulsen la inversión y generen nuevas oportunidades.

“Estas prioridades no están separadas entre sí. En conjunto, conforman la hoja de ruta para desbloquear el potencial del sector”, señaló Guevara, del WTTC.

La ejecutiva también remarcó que los gobiernos y las empresas privadas deben trabajar de manera coordinada para concretar estos cambios. A su juicio, los países que impulsen estas prioridades estarán en mejores condiciones para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer su competitividad turística.

Una industria que crece y necesita más talento

La discusión sobre la inteligencia artificial también estuvo vinculada al futuro del empleo. Mientras la automatización genera preocupación por la posible desaparición de puestos de trabajo en distintos sectores, el turismo mantiene perspectivas de expansión laboral.

Guevara destacó que la industria representa más del 10% del producto bruto interno mundial y sostiene uno de cada nueve empleos. Además, durante los últimos cinco años, uno de cada tres puestos de trabajo creados en el mundo provino del sector de viajes y turismo.

“En la era de la inteligencia artificial, la automatización plantea muchas preguntas sobre cuántos puestos de trabajo desaparecerán. El sector de viajes y turismo se está moviendo en la dirección opuesta. Estamos creando empleos. Estamos creando oportunidades y las estamos creando prácticamente en todos los rincones del mundo”, afirmó.

Mostrar el pasaporte en el mostrador de la aerolínea, volver a identificarse antes de abordar y pasar nuevamente por controles migratorios al llegar a otro país es un proceso engorroso al viajar.

La proyección presentada por la ejecutiva apunta a que el sector genere más de 91 millones de empleos adicionales en los próximos años. En ese escenario, la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades serán fundamentales para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios tecnológicos.

Así, la cumbre planteó que el futuro de los viajes no consiste en volver al modelo conocido, sino en revisar los procesos que ya no funcionan y aprovechar las nuevas herramientas para construir una industria más eficiente, sostenible y competitiva.

“Reiniciar no significa empezar de nuevo. Significa analizar qué ha cambiado, cuestionar lo que ya no funciona y definir cómo queremos que sea el futuro”, concluyó la presidenta del WTTC.