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Resumen

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Juan Andrés Matute Q., director Independiente, Consultor Asociado LHH DBM, Profesor del Departamento Académico de Finanzas, Universidad del Pacífico (Sports Finance), analiza el foso (MOAT) no se vende. (Foto de GABRIEL BOUYS / AFP)
Juan Andrés Matute Q., director Independiente, Consultor Asociado LHH DBM, Profesor del Departamento Académico de Finanzas, Universidad del Pacífico (Sports Finance), analiza el foso (MOAT) no se vende. (Foto de GABRIEL BOUYS / AFP)
/ GABRIEL BOUYS
Por Juan Andrés Matute Quiroga

El 28 de julio, la FIFA anunció que crearía un vehículo de propósito especial (SPV) para agrupar sus derechos de transmisión, patrocinio, ‘ticketing’ y licenciamiento, y vender el 20% a inversionistas privados por US$4.200 millones. El 1 de agosto, tras el rechazo unánime de las 55 asociaciones europeas, fue retirada. Hoy la UEFA, prepara una denuncia penal en Suiza por administración desleal.

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