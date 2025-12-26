Casi el 50% de fraudes digitales utiliza algún tipo de IA y obliga a replantear soluciones antifraude: ¿Cómo afecta en el Perú?

“La economía del fraude ha cambiado –desafortunadamente, gracias a la tecnología– a favor de los defraudadores”, remarca Britton. Esto, en medio del vertiginoso desarrollo tecnológico y de los agigantados avances que se han concretado en ámbitos como la inteligencia artificial (IA).

Una tendencia global, según alerta, está en el fraude que se concreta a través de la IA generativa (GenAI), con ataques como ‘deepfakes’ y fraudes con documentos sintéticos que continúan en crecimiento, y que impactan, por ejemplo, a empresas del sector financiero.

Britton detalla que, en un principio, los ‘deepfakes’ eran utilizados por defraudadores sofisticados, pero con la llegada de tecnologías como las de ChatGPT y la GenAI, la creación de identidades sintéticas y documentos falsos se ha vuelto más sencilla y económica para los cibercriminales. Esto, explica, ha implicado una ventaja logística y financiera importante para dicho grupo.

A ello se suma otro gran desafío: que el tamaño del mercado de soluciones antifraude disponibles está siendo superado por la gran cantidad de fraudes digitales que se deben enfrentar. Con el mercado global de soluciones antifraude creciendo entre un 14% a 15% anual, Britton resalta que las compañías invierten cada vez más en protegerse a nivel mundial; pero, a la par, los ataques fraudulentos se producen a un ritmo mucho mayor.

“Estamos viendo un crecimiento del 1.100% en lo que va del 2025 frente al año pasado en los ‘deepfakes’, con la adopción de la GenAI. Casi el 50% de todos los fraudes utilizan ahora algún tipo de IA, lo que supone un enorme aumento”, precisa el especialista; y añade que, en medio de este panorama, un problema significativo son las amenazas del fraude transfronterizo, con la mayoría de ataques ocurriendo fuera del país donde se producen los fraudes.

“El fraude que se está produciendo en el Perú no proviene del Perú. Probablemente provenga de algún otro país. Y los estafadores llevan haciendo esto desde los inicios de Internet, en gran parte, porque saben que es muy difícil procesarlos judicialmente si se encuentran en otro país. Por lo tanto, consideramos que el aumento de los ataques transfronterizos es un problema importante y, ahora, con la tecnología automatizada, que les permite crear granjas de servidores y comprar granjas de ‘bots’ en cualquier parte del mundo, se convierte en un reto muy grande, incluso para los corporativos que se encuentran en América Latina”, explica Britton.

Soluciones de corto plazo

Para fortalecer su defensa contra el fraude, Britton considera que las empresas deben enfocarse en soluciones multicapa, que permitan, por ejemplo, combinar datos de identidad y sumar procesos de verificación de dos pasos. Asimismo, el experto precisa que un desafío importante para las compañías es superar la estructura organizacional que puede llevarlos a operar en “silos”, creando “puntos ciegos” que los defraudadores explotan. Esto, según Britton, requiere un replanteamiento del ecosistema de soluciones.

Desde Experian, Britton señala que la firma promueve con sus clientes el uso de consorcios de datos para compartir inteligencia de identidad y fraude entre empresas y regiones, construyendo, así, mecanismos de prevención de fraude basados en información recabada a partir de las experiencias de cada empresa.