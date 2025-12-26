Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Casi el 50% de fraudes digitales utiliza algún tipo de IA y obliga a replantear soluciones antifraude: ¿Cómo afecta en el Perú?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
No hay país a nivel global en el que no se continúe expandiendo el alcance de los fraudes digitales de toda escala, que afectan, en gran medida, a compañías del sector privado. David Britton, vicepresidente senior de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Experian Software Solutions, desde donde lidera las estrategias en Fraude, Crédito y Analítica, comenta a Día1 que solo en el 2024 la compañía detuvo US$19.000 millones en intentos de fraude, y en adelante –alerta– el problema se vuelve más complejo de resolver.