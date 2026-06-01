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Marcio Juliano, presidente de Backus, analiza el futuro del agro podría empezar con algo tan simple como una cerveza (USI)
Marcio Juliano, presidente de Backus, analiza el futuro del agro podría empezar con algo tan simple como una cerveza (USI)
Por Marcio Juliano

En el Perú solemos hablar del agro desde la urgencia. Sequías, conflictos, baja productividad o falta de infraestructura suelen dominar la conversación. Y aunque esos desafíos son reales, quizá hace falta hablar también de otra dimensión igual de importante: la capacidad que tiene el agro peruano para innovar, adaptarse y construir futuro.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.