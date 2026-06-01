En el Perú solemos hablar del agro desde la urgencia. Sequías, conflictos, baja productividad o falta de infraestructura suelen dominar la conversación. Y aunque esos desafíos son reales, quizá hace falta hablar también de otra dimensión igual de importante: la capacidad que tiene el agro peruano para innovar, adaptarse y construir futuro.

Porque detrás de una parcela hay mucho más que producción agrícola. Hay conocimiento acumulado durante generaciones, resiliencia y una enorme oportunidad para conectar tradición con tecnología.

Mientras otros países desarrollan cadenas productivas cada vez más sofisticadas, el Perú todavía tiene el desafío –y también la oportunidad– de integrar mucho más al agro con innovación, ciencia, industria y desarrollo económico.

Eso exige mirar al campo de una manera distinta. No solo como una actividad tradicional o un sector que necesita apoyo, sino como un espacio capaz de generar valor y competitividad para el país.

En los últimos años hemos visto señales importantes en esa dirección. Desde proyectos de tecnificación hídrica hasta nuevas iniciativas de investigación agrícola o esfuerzos por fortalecer cadenas productivas conectadas al resto del mundo, empieza a construirse una conversación distinta sobre el rol que puede jugar el agro en el desarrollo del Perú.

Y quizá ahí esté una de las claves más importantes para el futuro del país: dejar de pensar que innovación y agricultura pertenecen a mundos separados.

Hoy distintas instituciones públicas, investigadores, agricultores y empresas trabajan en proyectos orientados a desarrollar cultivos capaces de adaptarse mejor a las condiciones del territorio peruano y responder a estándares industriales cada vez más exigentes.

Uno de esos esfuerzos busca desarrollar la primera cebada maltera adaptada a las condiciones del Perú. Los primeros resultados todavía están en etapa de validación, pero representan una señal potente sobre el tipo de innovación que el país puede impulsar cuando existe articulación entre conocimiento técnico, investigación y visión de largo plazo.

Porque el futuro del Perú no solo se construye en oficinas o ciudades. También se cultiva.