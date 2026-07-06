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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el Gabinete que viene y el primer examen
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el Gabinete que viene y el primer examen
Por María Rosa Villalobos

Crece la expectativa alrededor de las personas que integrarán el primer Gabinete ministerial del nuevo gobierno. Rumores esta semana apuntaban a que el socio de Macroconsult, Elmer Cuba, lideraría el Ministerio de Economía y Finanzas. “Son rumores”, dijo el economista al ser consultado por El Comercio sobre el asunto. Aunque todavía no se tiene certeza de quienes acompañarán a la señora Fujimori en esta primera etapa, se puede presumir que se tratará de un mix entre los que la acompañaron en campaña y las personas que hoy recibe en el local de Fuerza Popular; entre ellos, dirigentes del partido aprista.

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