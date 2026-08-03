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Resumen

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Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, analiza el impacto del CFA en el mercado de capitales peruano.
Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, analiza el impacto del CFA en el mercado de capitales peruano.
/ Yozayo
Por Paul Rebolledo

La acreditación Chartered Financial Analyst (CFA), otorgada por el CFA Institute, es una de las certificaciones internacionales más reconocidas para los profesionales dedicados al análisis de inversiones y la gestión de portafolios. Su programa integra conocimientos técnicos, ética profesional y aprendizaje continuo para responder a la evolución de los mercados financieros.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.