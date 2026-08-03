La acreditación Chartered Financial Analyst (CFA), otorgada por el CFA Institute, es una de las certificaciones internacionales más reconocidas para los profesionales dedicados al análisis de inversiones y la gestión de portafolios. Su programa integra conocimientos técnicos, ética profesional y aprendizaje continuo para responder a la evolución de los mercados financieros.

Hace dos décadas, el Perú contaba con apenas una veintena de CFA ‘charterholders’. Hoy la comunidad bordea los 250 profesionales y es una de las más dinámicas de Latinoamérica, con el mayor número de candidatos fuera de Brasil y México. Este crecimiento ha ido de la mano con la evolución del mercado de capitales peruano y una creciente demanda por estándares internacionales.

Tres factores explican, en buena medida, esta evolución. El primero es el reconocimiento internacional de la acreditación, que permite a los profesionales demostrar conocimientos, disciplina y compromiso con las mejores prácticas. El segundo es un marco regulatorio que posicionó al Perú entre los pioneros de la región al exigir, desde 2005, la aprobación del primer nivel de una acreditación internacional para los profesionales de inversiones y riesgos del sistema privado de pensiones. Con el tiempo, este estándar fue adoptado por otros participantes del mercado. Finalmente, el trabajo del CFA Institute, el CFA Society Perú, las universidades y los empleadores ha contribuido a consolidar una cultura de formación continua y actualización profesional.

Hoy es frecuente encontrar CFA ‘charterholders’ en bancos, AFP, aseguradoras, sociedades agentes de bolsa, fondos mutuos y de inversión, proveedores de precios, consultoras y entidades públicas como el BCRP. Su aporte se refleja en la valoración de activos, la gestión de riesgos, la administración de portafolios y el fortalecimiento de las prácticas éticas de la industria.

Sin embargo, el mercado de capitales peruano aún enfrenta importantes desafíos. En un entorno marcado por la inteligencia artificial, los mercados privados y una creciente complejidad financiera, será necesario seguir formando profesionales capaces de combinar rigor técnico, criterio y ética. En ese camino, la comunidad CFA puede continuar aportando al fortalecimiento del mercado y, sobre todo, a la confianza de los inversionistas, un activo indispensable para su crecimiento.