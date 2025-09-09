El impulso pendiente para nuestro mercado de valores

El próximo ‘roadshow’ de inPerú en Londres y Madrid coloca al Perú frente a inversionistas extranjeros, difundiendo oportunidades variadas en sectores como la minería, turismo, finanzas, infraestructura, entre otros. Los mercados de valores son uno de esos sectores, donde además como plaza facilita esos flujos de inversión.

Para la Bolsa de Valores de Lima, la llegada de capitales del exterior es clave. Con los sucesivos retiros de los fondos de pensiones, el mercado de capitales local se ha debilitado grandemente. En el caso de la bolsa, la participación de las AFP y sus contrapartes naturales —los inversionistas extranjeros— ha disminuido a niveles de 24%. Ello refleja una drástica reducción desde su participación histórica que rondaba el 48%. Situaciones similares se observan en los mercados de deuda corporativa de largo plazo y en activos alternativos locales.

En los mercados de valores, los inversionistas globales no solo aportan liquidez y capital, sino que también impulsan una mayor disciplina, mejores estándares de gobernanza y un enfoque más sólido en sostenibilidad. Su presencia es saludable y contribuye, además, a ampliar las oportunidades de financiamiento de las empresas, enriqueciendo la diversidad de actores en el mercado.

Ahora la bolsa peruana cuenta con una nueva oportunidad de atraer más inversionistas con la plataforma regional en construcción por nuam. Un mercado unificado entre Chile, Colombia y Perú no solo implica un mayor tamaño y diversificación, sino también una operación con reglas más alineadas a estándares internacionales y con una tecnología que permitirá atraer a nuevos actores y fondos, dentro y fuera de la región.

La atracción de capitales no es sencilla. Como mercado y país, Perú enfrenta muchos retos, pero también cuenta con historias de éxito, sectores innovadores, vibrantes y con un enorme potencial que merece ser conocido y valorado globalmente. Al enfocarnos en las fortalezas locales y en la colaboración regional, se abren las puertas hacia un futuro financiero más inclusivo, dinámico y prometedor para todos.