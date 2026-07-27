Durante décadas repetimos que los partidos se ganaban con talento, creatividad, y estrategia. Todo eso sigue siendo indispensable, pero este último Mundial 2026 dejó una enseñanza imposible de ignorar: hoy las selecciones también compiten con datos. La inteligencia artificial, el análisis predictivo y millones de registros de rendimiento pasaron de ser herramientas complementarias a convertirse en un activo estratégico. La ventaja ya no pertenece únicamente al equipo con las mayores estrellas, sino al que interpreta mejor la información.

Nunca antes un Mundial había generado semejante volumen de información. Con 48 selecciones, 104 partidos y nuevas tecnologías implementadas por FIFA, entrenadores y analistas tuvieron acceso a métricas que hace apenas unos 20 años parecían ciencia ficción: mapas de presión, modelos de goles esperados, patrones de construcción ofensiva, monitoreo físico y probabilidades de lesiones en tiempo real, herramientas de inteligencia artificial capaces de identificar tendencias del rival antes de cada encuentro (tiros de esquina, tiros libres, saque de puerta). El dato dejó de explicar el pasado para comenzar a anticipar el futuro.

Sin embargo, el verdadero diferencial no estuvo en quién acumuló más información, sino en quién supo transformarla en decisiones. Aquellos técnicos que confiaban en su pizarra o en su olfato han quedado en el olvido, pues ahora las decisiones son tomadas por un entrenador que cuida hasta el más mínimo detalle.

Un cambio táctico en el momento oportuno, una sustitución basada en indicadores de fatiga o una presión diseñada para explotar la debilidad de un adversario pueden definir un campeonato. En el deporte de alto rendimiento ya no basta con entrenar mejor; también hay que decidir mejor, y esa capacidad nace de combinar experiencia con evidencia objetiva y aterrizada.

Para nuestro fútbol peruano, el desafío es evidente. Mientras las principales ligas del mundo invierten en científicos de datos, analistas de rendimiento e inteligencia artificial aplicada al deporte, varios clubes aún continúan tomando decisiones sustentadas principalmente en la intuición. La brecha tecnológica existe, pero también representa una oportunidad para quienes decidan profesionalizar su gestión antes que el resto.

Los campeones de los siguientes años no serán necesariamente quienes corran más ni quienes gasten más dinero en nuevos fichajes. Serán aquellos capaces de convertir millones de datos en una sola decisión correcta, pero siempre en el momento preciso. En el fútbol moderno, la pelota ya no entra por azar.