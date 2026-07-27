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Resumen

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Eduardo Flores Melgarejo, director de Toque Fino y Vicepresidente de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo (APEMD), analiza el Mundial 2026 confirmó que los datos también ganan campeonatos | Fotógrafo: David Ramos/Getty Images
Eduardo Flores Melgarejo, director de Toque Fino y Vicepresidente de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo (APEMD), analiza el Mundial 2026 confirmó que los datos también ganan campeonatos | Fotógrafo: David Ramos/Getty Images
/ David Ramos
Por Eduardo Flores Melgarejo

Durante décadas repetimos que los partidos se ganaban con talento, creatividad, y estrategia. Todo eso sigue siendo indispensable, pero este último Mundial 2026 dejó una enseñanza imposible de ignorar: hoy las selecciones también compiten con datos. La inteligencia artificial, el análisis predictivo y millones de registros de rendimiento pasaron de ser herramientas complementarias a convertirse en un activo estratégico. La ventaja ya no pertenece únicamente al equipo con las mayores estrellas, sino al que interpreta mejor la información.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.