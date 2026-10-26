icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza que El Niño no es la pandemia. (Foto: Tania Bautista)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza que El Niño no es la pandemia. (Foto: Tania Bautista)
Por María Rosa Villalobos

Con la llegada del fenómeno de El Niño (FEN), la responsabilidad se convierte en una exigencia compartida. El Gobierno debe prevenir y gestionar la emergencia; los medios, informar con rigor y ofrecer orientación útil, sin alimentar el pánico; y los ciudadanos, evitar riesgos y atender las indicaciones de las autoridades. La urgencia no elimina la obligación de actuar con proporcionalidad: el FEN puede causar daños severos, pero eso no justifica trasladar automáticamente las medidas adoptadas durante la pandemia.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?