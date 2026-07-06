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Resumen

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Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza el Niño no respeta calendarios electorales
Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza el Niño no respeta calendarios electorales
Por Elsa Galarza

El Enfen mantiene alerta activa y los modelos climáticos internacionales asignan más del 80% de probabilidad a que el fenómeno de El Niño se consolide plenamente entre junio y julio, con intensificación proyectada hasta el verano del 2027. El Senamhi prevé temperaturas por encima de lo normal en el litoral entre junio y octubre, con precipitaciones anómalas en la costa norte y posibles déficits hídricos en la sierra sur. Lo que viene es una certeza probabilística que impone acción inmediata.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.