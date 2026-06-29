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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el Niño que se viene
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el Niño que se viene
Por María Rosa Villalobos

El Perú es el país que mayor gasto destina a contener los efectos provocados por desastres naturales en América Latina, según un estudio de las Naciones Unidas; un ejemplo más de que en nuestro país no faltan recursos, sino estrategia y metodología.

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