El nuevo director general de Heineken Perú y otros nombramientos destacados

Jonas Geeraerts, director general de Heineken Perú

El funcionario belga asumió la dirección general de Heineken en el Perú luego de ocupar cargos de liderazgo en Sudáfrica, Países Bajos y Kenia.

Rubén Guevara, director general de Centrum PUCP

El profesor y doctos en gestión de recursos naturales fue designado como director general de la escuela de negocios con fecha efectiva el 1 de agosto.

Mirko Astudillo, director general de Cbc Perú

La empresa embotelladora del portafolio de PepsiCo designó al administrador de empresas como su nuevo director general en nuestro país.

Sebastián Precht, vicepresidente B2C de Entel Perú

El empresario chileno (ex CEO de WOM) asumió la vicepresidencia B2C de Entel Perú. Esto, con el encargo de impulsar los indicadores clave que permitirán que la empresa de telefonía acceda al liderazgo del sector.

Renán Souza, director de servicios de Scania Perú

Scania designó al brasileño Silvio Renán Souza como su nuevo director de servicios para el Perú. Su objetivo será promover la excelencia operativa y el desarrollo de soluciones centradas en el cliente.

Eduardo Garván, gerente general de Fahrenheit DDB

La agencia de publicidad fortalece su estructura directiva con la incorporación de Eduardo Garván, profesional con una larga trayectoria en marketing, contenidos y proyectos digitales en la región.