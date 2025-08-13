Escucha la noticia
El nuevo director general de Heineken Perú y otros nombramientos destacados
Jonas Geeraerts, director general de Heineken Perú
El funcionario belga asumió la dirección general de Heineken en el Perú luego de ocupar cargos de liderazgo en Sudáfrica, Países Bajos y Kenia.
Rubén Guevara, director general de Centrum PUCP
El profesor y doctos en gestión de recursos naturales fue designado como director general de la escuela de negocios con fecha efectiva el 1 de agosto.
Mirko Astudillo, director general de Cbc Perú
La empresa embotelladora del portafolio de PepsiCo designó al administrador de empresas como su nuevo director general en nuestro país.
Sebastián Precht, vicepresidente B2C de Entel Perú
El empresario chileno (ex CEO de WOM) asumió la vicepresidencia B2C de Entel Perú. Esto, con el encargo de impulsar los indicadores clave que permitirán que la empresa de telefonía acceda al liderazgo del sector.
Renán Souza, director de servicios de Scania Perú
Scania designó al brasileño Silvio Renán Souza como su nuevo director de servicios para el Perú. Su objetivo será promover la excelencia operativa y el desarrollo de soluciones centradas en el cliente.
Eduardo Garván, gerente general de Fahrenheit DDB
La agencia de publicidad fortalece su estructura directiva con la incorporación de Eduardo Garván, profesional con una larga trayectoria en marketing, contenidos y proyectos digitales en la región.