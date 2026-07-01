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Resumen

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(Foto referencial: EFE)
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Por Christian Silva

Óscar Chero, gerente ejecutivo de la división de Movilidad y Asuntos Corporativos de Toyota, conversó con El Comercio sobre la inversión que va a realizar la marca automotriz en un ‘hub’ logístico en Lurín, destinado al almacenamiento de vehículos y cuya inversión será de S/100 millones.