Óscar Chero, gerente ejecutivo de la división de Movilidad y Asuntos Corporativos de Toyota, conversó con El Comercio sobre la inversión que va a realizar la marca automotriz en un ‘hub’ logístico en Lurín, destinado al almacenamiento de vehículos y cuya inversión será de S/100 millones.

¿Cómo observa el crecimiento de Toyota en el mercado? ¿Se pueden replicar los resultados del año pasado, cuando registraron más del 30% de crecimiento?

El año pasado fue un año bueno para Toyota, crecimos un poco más de 18%. En este primer ‘quarter’ ya estamos abordando el 30% de crecimiento. La verdad es que nosotros a inicio de año fuimos muy positivos. Pensamos que el sector iba a seguir creciendo a pesar de la coyuntura política y todavía lo seguimos pensando, porque los resultados lo están manifestando. Corresponde a las marcas como Toyota reaccionar frente a esa demanda por vehículos nuevos.

En febrero anunciaron una inversión de S/100 millones para un ‘hub’ logístico en Lurín. ¿Qué contemplará ello?

Toyota es una empresa que piensa en el mediano y largo plazo. tenemos ya 59 años operando en el país. Entonces, eso nos hace tener un compromiso con nuestros clientes. Siempre estás buscando eficiencia y rapidez en su atención.

Con ese objetivo, hemos adquirido un terreno de 16 hectáreas en Lurín para tener un almacenamiento de más o menos 6.300 unidades y tener una producción de entrega y de preparación de vehículos de 220 unidades diarias, en un solo turno. Tenemos una capacidad para seguir creciendo en los siguientes años.

El objetivo es ser eficientes en las entregas y la rapidez con los concesionarios y con nuestros clientes.

¿Cuándo estaría listo este ‘hub’ logístico? ¿También se contemplará el almacenamiento de repuestos?

El ‘hub’ va a ser para el almacenamiento de vehículos. Su construcción empezará en el primer ‘quarter’ del 2027 y entrará en operación el 2028. La idea para el almacenamiento de repuestos es eso: actualmente contamos con un local de 3.600 metros cuadrados en Bocanegra (Callao), donde tenemos un almacenamiento en parte de vehículos y en parte de repuestos.

Lo que se hará es liberar esta parte de vehículos y se ampliará el almacén de repuestos para tener mayor capacidad de atención. Comprendemos que una de nuestras fortalezas es la postventa.

¿Qué lanzamientos contempla realizar la marca para este año?

Estamos entendiendo el comportamiento de nuestros clientes y hemos entrado a un periodo de transición de los vehículos electrificados. Con esa dirección, venimos trabajando ya hace cerca de 17 años con la introducción del primer Prius híbrido autorrecargable y el año pasado, por ejemplo, llegamos a vender con los cuatro modelos Yaris Cross, Corolla Cross, Corolla Sedan y RAV4, un poco más de 3.550 unidades híbridas o electrificadas. Con esa misma dirección, en mayo lanzamos la nueva RAV4 en su sexta generación, un modelo icónico para nosotros.

Para lo que resta del año, vamos a seguir con esa tendencia: tendremos dos vehículos electrificados más. Uno 100% eléctrico y otro híbrido PHEV (híbrido enchufable, en sus siglas en inglés), que va a ser una sorpresa para los peruanos, porque es un vehículo casi familiar.

Al igual que con el ‘hub’ logístico, estamos haciendo una remodelación de nuestras instalaciones. Van a ver en los siguientes meses cómo se cambia un poco la cara de Toyota en toda la red de concesionarios, con mucho tema de digitalización y nuevos puntos [de venta].

¿Observan riesgos en el mercado para este año?

En el mundo de los negocios siempre van a haber riesgos. Lo importante es sacar la experiencia que uno puede tener dentro del sector en el que se desarrolla. Toyota tiene mucha experiencia en manejar y buscar la eficiencia. Además, siempre está pensando en el mediano y largo plazo.

Somos muy optimistas frente a cualquier crisis. Más bien, lo vemos como una oportunidad de seguir atendiendo a nuestros clientes, recordando que nosotros tenemos uno de los ‘line up‘ más grandes en la región. En el país tenemos un poco más de 16 modelos y eso quiere decir que atendemos a diferentes sectores: ‘pick up’, SUV, empresas, a diferentes sectores privados y públicos.

Mencionó que se contempla el lanzamiento de un modelo 100% eléctrico y uno híbrido. ¿Cómo observan este segmento? ¿Puede superar más cifras de venta en este año?

Creo que ya la tendencia del usuario está cambiando y entendiendo un poco estas nuevas tecnologías. Todos los vehículos electrificados han tenido un buen crecimiento estos primeros meses del año. Sin embargo, todavía falta hacer mucho más. Como marca responsable, desde el año pasado y un poco antes hemos venido educando y transmitiendo este conocimiento [sobre los vehículos electrificados], no solo en Lima, sino alrededor de todo el país.