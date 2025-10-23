Gino Menchola, socio principal PwC Perú

El ejecutivo asumirá este rol desde el 1 de julio de 2026. Orlando Marchesi, quien ha liderado la firma, acompañará el proceso de transición. Menchola es un profesional del derecho con formación en la Universidad de Lima y la Universidad KU Leuven.

Carlos Tovar, vicepresidente de productos para la Región Andina de Visa

Tovar liderará la agenda integral de Visa. La empresa busca elevar el estándar y establecer una nueva referencia para los pagos digitales. El ejecutivo cuenta con experiencia en el sector financiero y minorista.

Maximiliano Nocioni, director general de PedidosYa

Nocioni asumirá el rol desde noviembre del 2025. Mientras que Patricia González, quien lideró la operación durante más de 4 años, tomará el rol de directora general en Panamá.

Mirtha Vidalón, miembro del consejo directivo de la Asociación Automotriz del Perú

Vidalón ha liderado proyectos clave en ventas, marketing y retail para diversas empresas del sector. Su incorporación refuerza el liderazgo de la asociación en un momento de transformación y crecimiento.

Alexander López, dirección académica de Certus

López cuenta con más de 17 años de experiencia en gestión educativa a nivel corporativo, manejando procesos académicos y de calidad educativa. En su trayectoria profesional, ha ocupado posiciones directivas y de jefatura en instituciones reconocidas en el país.