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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el papel incómodo del MEF.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el papel incómodo del MEF.
Por María Rosa Villalobos

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un gran reto por delante. No solamente deberá articular con responsabilidad los recursos destinados a contener y mitigar al impacto negativo del fenómeno de El Niño, sino que deberá esforzarse por recuperar su brillo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.