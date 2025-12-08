¿El Perú aprovecha el primer año de la ruta Chancay-Shanghái?

Durante la cumbre APEC 2024 se inauguró el Puerto de Chancay. La promesa fue ambiciosa: un puente que facilite el comercio entre Sudamérica y Asia. Tras su primer año operativo y con la ruta directa a Shanghái en funcionamiento, el Observatorio de Chancay de la Universidad del Pacífico plantea la pregunta: ¿convertiremos esa conectividad en una transformación comercial favorable?

En lo operativo, el arranque fue sólido. Con datos de noviembre de 2024 a septiembre de 2025, Chancay se consolidó como cuarta terminal de la red peruana: 223.000 TEU (unidad equivalente a 20 pies, medida estandarizada de contenedores), superando una meta inicial de 200.000 TEU. La disponibilidad de seis servicios semanales (tres transpacíficos y tres alimentadores) refuerza su doble rol —puente transpacífico y hub regional—, y el transbordo representa 43% de la carga, señal de crecimiento no atado únicamente al comercio exterior peruano.

En lo comercial, las importaciones sumaron US$ 1.020 millones y las exportaciones US$ 786 millones. En las importaciones predominan los bienes de capital (41%) —maquinaria, vehículos y equipos industriales—, seguidos por intermedios (33%) como maíz e insumos agrícolas. China concentra 68% del flujo importador.

A nivel nacional la minería representa 62% del total; por Chancay, en cambio, la cartera de exportación muestra otro patrón: 80% corresponde a no tradicionales, con liderazgo agroindustrial. El 51% de los envíos exige cadena de frío —paltas, arándanos y cítricos—, indicador de orientación a mercados de mayor valor.

Ese mejor perfil aún no se refleja plenamente en las exportaciones a China. Hacia ese destino, los tradicionales —minerales (32%) y pesca (20%)— suman 52%, por encima de la agroindustria (48%). Al ser este nuestro principal socio comercial, ese patrón es crítico para el impacto que generará Chancay.

Para alcanzar un intercambio más equilibrado en el segundo año, los exportadores deben expandir estratégicamente su presencia en Asia, capitalizando la significativa ventaja de que su carga arribará en solo 23 días.