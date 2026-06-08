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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el Perú que recibirá el próximo presidente | Foto: El Comercio
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el Perú que recibirá el próximo presidente | Foto: El Comercio
Por María Rosa Villalobos

El viernes, el precio del dólar cerró en S/3,474. El jueves, en cambio, acabó en S/3,406. La Bolsa de Valores de Lima mostró un retroceso de 5,5%. ¿Nerviosismo? Saque usted, querido lector, sus propias conclusiones.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.