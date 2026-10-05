El mundo financiero está a puertas de un cambio estructural que no depende de la inflación, de las tasas de interés ni de los reportes de resultados de las principales empresas de inteligencia artificial. Estamos atravesando la mayor transferencia de riqueza de la historia contemporánea. En las próximas décadas, billones de dólares pasarán de las manos de la generación que los generó a sus herederos. Este hito demográfico representa una transformación profunda en la filosofía de inversión y en la forma de entender y definir el éxito patrimonial.

Los creadores de este patrimonio suelen tener prioridades muy marcadas: la preservación estricta del capital, el control de la liquidez y la generación de rentas constantes. Lo anterior normalmente es producto de décadas de atravesar crisis y ciclos económicos; sin duda es una generación cuyo éxito proviene de la resiliencia y la disciplina. Sus herederos, en cambio, asumen el control con una perspectiva diferente. Para ellos, la tecnología no es un sector más en el cual invertir, sino el lenguaje con el cual crecieron. Además, exigen que la inversión no solo genere retornos, sino también un impacto real. Aspectos clave como la sostenibilidad, la digitalización y el capital privado tienden a estar en el centro de sus decisiones financieras.

Este choque de visiones puede generar diferencias y hasta tensiones familiares si no se aborda de forma anticipada y estratégica. El verdadero reto del ‘Wealth Management’ hoy es tender un puente sólido entre ambas generaciones. El éxito estará en lograr integrar las nuevas tendencias y sensibilidades sin perder la disciplina fundamental.

El interés de los jóvenes por disrupciones o inversiones de impacto debe canalizarse hacia vehículos institucionales que ofrezcan retornos ajustados por riesgo atractivos, evitando la especulación y/o la sobre concentración. Un asesor financiero deberá ser capaz de filtrar la información (que hoy abunda) para darle a su cliente únicamente aquella que sea útil para tomar decisiones sobre su patrimonio.

La transferencia multigeneracional exige proteger el legado del fundador y entender el norte de las nuevas generaciones, con una mirada de largo plazo que logre satisfacer los objetivos cuantitativos y cualitativos que demandan los herederos.