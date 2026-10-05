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Resumen

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Patricia Dibós, Head de Asset Management y Global Wealth de BBVA en Perú, analiza el relevo generacional cuando el portafolio cambia de manos y de visión
Patricia Dibós, Head de Asset Management y Global Wealth de BBVA en Perú, analiza el relevo generacional cuando el portafolio cambia de manos y de visión
Por Patricia Dibós

El mundo financiero está a puertas de un cambio estructural que no depende de la inflación, de las tasas de interés ni de los reportes de resultados de las principales empresas de inteligencia artificial. Estamos atravesando la mayor transferencia de riqueza de la historia contemporánea. En las próximas décadas, billones de dólares pasarán de las manos de la generación que los generó a sus herederos. Este hito demográfico representa una transformación profunda en la filosofía de inversión y en la forma de entender y definir el éxito patrimonial.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.