icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el reloj no perdona.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el reloj no perdona.
Por María Rosa Villalobos

Muchos esperaban un plan inmediato y una puesta en práctica ágil desde el primer día. Existe la percepción de que no solo la conformación del Gabinete demoró más de lo debido, sino también la presentación de las facultades legislativas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.