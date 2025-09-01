El renacer del vóley peruano: las cifras y patrocinios detrás de este deporte, ¿volverá a brillar?

Pero el equipo de La Victoria no es el único que destaca en esta nueva era; en primera división también participa su clásico rival, Universitario de Deportes, además de clubes con más de un título en su haber como Regatas Lima, la Universidad San Martín de Porres, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, entre otros.

“La liga tiene cada vez más aficionados, sobre todo ahora que Universitario y Alianza Lima tienen equipos en esa división; eso hace que (este deporte) atraiga más gente que antes”, señala Julio Medina, director de la agencia de marketing deportivo Inyogo.

Los que apuestan por el vóley

De acuerdo con el estudio ‘Análisis de ‘Sponsors’ 2025, elaborado por Inyogo en abril de este año, la liga femenina de vóley cuenta con siete marcas auspiciadoras (Apuesta Total, Sporade, Latina, Foton, BCP, New Athletic y Molten). De ellas, Apuesta Total tiene presencia en el nombre del evento, y Latina realiza las transmisiones de los partidos.

La decisión de Apuesta Total de auspiciar este deporte desde hace tres años se explica por la comunidad que sigue cada semana los partidos de vóley, cuya temporada inicia en octubre y acaba en mayo, cuenta Rodrigo Alban, director de marketing de Apuesta Total.

“El vóley es uno de los deportes más relevantes e importantes en el país y necesita el apoyo e involucramiento de la empresa privada para seguir creciendo. En Apuesta Total estamos comprometidos con el desarrollo integral del deporte en el país para generar oportunidades y por eso, desde hace 3 años, apostamos por el vóley y decidimos convertir la Liga en la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total”, comenta.

A nivel de clubes, Alianza Lima es el equipo que tiene la mayor cantidad de ‘sponsors’, con nueve marcas que lo apoyan. Entre ellas están Apuesta Total, Hyundai, Nike, entre otros.

Le siguen en cantidad Olva Latino con ocho auspicios, Tupac Amaru y Universitario con seis cada uno, y Club Atlético Atenea con cinco. Los demás equipos tienen tres marcas o menos que los auspician, según el reporte de Inyogo (ver infografía).

Como señala Eduardo Flores, CEO de Toque Fino, el posicionamiento de la liga se explica, principalmente, por dos puntos. El primero, la transmisión de los partidos en señal abierta. José Eduardo Maco, coordinador de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), asegura que la apuesta de Latina por este deporte ha generado una ventana importante de visibilidad.

El segundo punto que menciona Flores sobre el éxito del torneo es al ascenso de la ‘U’ a la división superior en el 2023. Al respecto, Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de Universitario de Deportes, y Carlos Barrientos, jefe comercial y marketing del club crema, aseguran que la presencia de la ‘U’ en la liga nacional ha hecho que se revalorice la división superior hasta en 40% - 50%.

Así, la situación hoy es muy distinta a la del pasado. “Hace tres años era complicado convencer a las marcas de invertir en los clubes de vóley. Era difícil encontrar métricas que ayuden a sustentar el auspicio”, cuenta Flores. Hoy, dichas métricas muestran mejoras. La asistencia al recinto deportivo, por mencionar un ejemplo -que en la última temporada fue en el Polideportivo de Villa El Salvador- ha venido en aumento en los últimos años. “En la temporada 2022-2023 asistieron casi 38.000 personas. En la 2023-2024, 9.,812 personas. En la 2024-2025, más de 120.000 personas en un recinto con capacidad de 5.000 personas. Hay 70.000 personas haciendo cola virtual para adquirir sus entradas ”, detalla Flores.

Los retos por delante

Si bien hay equipos con diversos auspiciadores como Alianza Lima u Olva Latino, según Medina, la presencia de la afición en los partidos aún no es suficiente para asegurar patrocinios.

Esto se debe, explica, a que la liga peruana es la que gestiona los patrocinios principales del torneo, además de que este evento se desarrolla en un solo recinto deportivo. “Si la liga mete una marca, un club no puede meter una marca competidora”, apunta. Por ello, Medina considera que un punto a tratar es la gestión de los auspicios y la distribución del dinero por dicho concepto para los clubes.

Otro punto, sostiene, es que hay una falta de presencia de marcas femeninas en la ‘sponsoría’ de clubes. Según Inyogo, las tres industrias con mayor presencia en auspicios son los artículos deportivos, la fisioterapia y la industria automotriz. “No habían marcas que atendieran al sector femenino. Es una plataforma interesante para poder llegar a ese público”, indica Medina.

A su vez, José Ruidias, profesor de Pacífico Business School, señala que no hay propuestas de activaciones digitales o paquetes de experiencias con los fanáticos que puedan atraer al público femenino y al familiar.

Otro aspecto que puede ser beneficioso es trabajar en la mejora de los horarios de los partidos, agrega. Maco coincide en la necesidad de invertir en activaciones que generen un acercamiento con la industria, y sobre todo, con el público, para impulsar los patrocinios.

Desde la ‘U’, esperan crecer en auspicios entre 20% y 25% para la próxima temporada . Además, vienen trabajando para contar con dos campos de entrenamiento adicionales al actual para continuar captando o formando talento, el cual supera casi un millar de alumnas en las escuelas de vóley y a nivel competitivo.

Por otro lado, Medina sostiene a que hay presencia de marcas medianas y no necesariamente de marcas grandes que auspicien a los clubes de vóley. Por ello, sostuvo que una de las barreras existentes en este deporte es encontrar una estructura de patrocinio que funcione para captar, justamente, ‘sponsors’ para la liga y los equipos.

Escalas salariales

Según cuenta Flores de Toque Fino, las jugadoras de vóley tienen distintas escalas salariales. Así, una jugadora que recién empieza a competir en un club puede percibir entre S/3.000 y S/5.000; una que tiene mayor trayectoria, entre S/8.000 y S/12.000; y una jugadora top, entre S/15.000 y S/25.000 .

Además, en Universitario de Deportes tienen hasta tres rangos salariales, indican Acerbi y Barrientos: juveniles, jugadoras nacionales y extranjeras. En el camino a la profesionalización, agregan que el club crema también tiene un coliseo, camerinos, gimnasio y centro médico, ubicado en el estadio Lolo Fernández en Breña.