El renacimiento de la Liga Peruana de Vóley

Me gusta el vóley desde niño, pero le agarré un cariño mucho más grande cuando tuve la oportunidad de representar con Toque Fino a dos grandes talentos como Raffaella Camet y Angela Leyva, cuando jugaban por Sporting Cristal y San Martin, respectivamente, allá por el 2015.

Diez años después, muchas cosas han cambiado. Se dejó el recordado coliseo Manuel Bonilla de Miraflores por el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario que fue sede de los Juegos Lima 2019.

¿Y cuáles han sido los principales cambios y mejoras que ha llevado a tener una Liga más competitiva, con una mayor asistencia al coliseo, y con un alcance que hoy supera los 2 millones de visualizaciones promedio por fecha?

La importancia de la señal abierta. Desde la temporada 2024-2025 la (LPV) se transmite por Latina Televisión, dando una exposición superior de la que se tenía anteriormente cuando se transmitía por cable, vía Movistar Deportes. Las transmisiones dieron además un paso clave cuando decidieron abrir su señal y pasaron los mejores partidos en vivo también por YouTube.

Universitario y su retorno a la LPV. La rivalidad que se ve cada fin de semana con los blanquiazules en las canchas de fútbol por ver quién llena más rápido su recinto ahora se ha trasladado a Villa El Salvador. El equipo crema volvió a la Primera División en 2023 y poco a poco ha llevado a más hinchas cremas a sumarse a la fiebre del vóley.

Alianza Lima actual bicampeón del vóley peruano tiene mucho que ver con este renacimiento de la Liga. Las blanquiazules al mando de Cenaida Uribe se han preocupado por tener siempre a las mejores peruanas y extranjeras. A esto le sumamos sus buenas actuaciones a nivel internacional. Además, han logrado fortalecer el sentido de pertenencia en sus hinchas, logrando un apoyo masivo dentro y fuera de las canchas.

Mejor nivel competitivo y mejores refuerzos extranjeros. La LPV tiene una debilidad que debe corregir en el mediano plazo. Es un campeonato muy corto en el que participan sólo 12 equipos en un periodo de 7 meses de duración. Esto complica mucho a los equipos, pues la búsqueda de ‘sponsors’ llega en un momento en el que todos los presupuestos ya están cerrados.

Recordemos que el vóley es el deporte colectivo que más logros y mejores recuerdos nos ha dado en nuestra historia. Llegó el momento de posicionar nuestra liga en un mejor sitial.