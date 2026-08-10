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Resumen

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(Foto: Getty Images)
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Por Patricia Dibós

En un entorno donde la información financiera fluye a una velocidad sin precedentes, la línea divisoria entre la señal y el ruido es cada vez más fina. Los mercados actuales descuentan escenarios económicos, datos de inflación y discursos políticos a un ritmo bastante acelerado, lo que, inevitablemente, se traduce en episodios de alta volatilidad.

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