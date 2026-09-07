Buena parte del patrimonio privado en el Perú nació de negocios personales o familiares que generaron empleo, inversión y oportunidades. Sin embargo, crear patrimonio y prepararlo para perdurar son desafíos diferentes. Durante el crecimiento, la concentración suele ser una fortaleza al enfocar recursos y decisiones en una actividad conocida. Pero ante un cambio generacional, esa misma concentración y la dependencia del fundador pueden convertirse en riesgos.

El Global Wealth Report 2025 (UBS) indica que alrededor de US$83 billones cambiarán de manos globalmente en los próximos 20 a 25 años. Esta magnitud pone en primer plano la preparación de las familias para el cambio generacional.

En el Perú, el desafío tiene rasgos propios. Cuando el negocio crece, la pregunta ya no es solo cómo expandirse, sino cómo sostener el valor sin depender siempre de las mismas personas.

La continuidad patrimonial suele confundirse con la sucesión, pero empieza antes. Requiere reglas claras, roles familiares definidos, propiedad y gestión, y preparación para que la siguiente generación participe o no del negocio. Transferir patrimonio sin transferir criterio puede conservar la propiedad, pero no necesariamente el valor.

Dar continuidad tampoco significa mantener todo igual. Puede implicar profesionalizar la gestión, incorporar liderazgo externo, diversificar parte del patrimonio o abrir espacio para nuevos proyectos. La diversificación y la liquidez también cumplen funciones estratégicas.

Por ello, el Wealth Management está evolucionando. La variable decisiva no siempre es cuánto patrimonio tiene una persona, también importa qué cambio atraviesa y qué necesita anticipar. La tecnología y la IA permitirán ordenar información, detectar concentraciones y evaluar escenarios. Pero ningún modelo puede decidir qué significa continuidad para una familia.

El Perú ha demostrado capacidad para crear empresas y generar valor. El siguiente paso es crear condiciones para que ese valor trascienda a quienes lo construyeron. Dar continuidad exige otra clase de liderazgo: institucionalizar decisiones, preparar a otros y aceptar que preservar el valor puede requerir una estrategia diferente de la que permitió crearlo.