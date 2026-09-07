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Resumen

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José Luis Cordano, vicepresidente de Wealth Management de Scotiabank y CEO de Profuturo, analiza el siguiente desafío del patrimonio peruano.
José Luis Cordano, vicepresidente de Wealth Management de Scotiabank y CEO de Profuturo, analiza el siguiente desafío del patrimonio peruano.
Por José Luis Cordano

Buena parte del patrimonio privado en el Perú nació de negocios personales o familiares que generaron empleo, inversión y oportunidades. Sin embargo, crear patrimonio y prepararlo para perdurar son desafíos diferentes. Durante el crecimiento, la concentración suele ser una fortaleza al enfocar recursos y decisiones en una actividad conocida. Pero ante un cambio generacional, esa misma concentración y la dependencia del fundador pueden convertirse en riesgos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.